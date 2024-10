Vzít zavděk ruským úplatkem, nebo perspektivou evropské budoucnosti? Moldavané rozhodnou v neděli

Drobná postsovětská republika vklíněná mezi Rumunsko a Ukrajinu už léta svádí svůj vnitřní boj mezi dvěma částmi obyvatelstva – tou proevropsky a tou prorusky naladěnou. A tato neděle přinese jeden z jeho milníků – volby hlavy státu a referendum o členství v EU.

Jedna z nedávných politických přestřelek v Moldavsku měla skoro kabaretní rozměry. Proruská Socialistická strana se už léta otírá o prezidentku Maiu Sanduovou kvůli jejímu dvojímu občanství – moldavskému a rumunskému. A teď - světe, div se - vyšlo najevo, že stejné dva pasy má v šuplíku svého pracovního stolu i Alexandr Stoianoglo, Sanduové protikandidát, kterého podporuje, nastojte, stejná Socialistická strana.

V Moldavsku, kde se mluví prakticky rumunsky, je to bouře ve sklenici vody. Podle oficiálních statistik má z 2,5 milionu tamních obyvatel 1,5 milionu lidí dvojí občanství, včetně rumunského nebo bulharského, nebo naopak ruského. Maia Sanduová prý jednou v žertu pronesla, že je prezidentkou důchodců, protože až třetina občanů v produktivním věku pracuje v zahraničí.

Očekává se, že nedělní první kolo voleb hlavy státu vyhraje obhájkyně úřadu, prozápadně orientovaná Sanduová. Před svými deseti protikandidáty, včetně asi poloviny těch promoskevských, má poměrně výrazný náskok. Ještě důležitější je ale otázka, jak dopadne ústavní referendum o členství Moldavska v Evropské unii.

Potenciální ruská kořist

Země je sice oficiálním kandidátem na unijní členství (přístupová jednání zahájila letos v červnu a nejodvážnější odhady jejího případného vstupu hovoří o roce 2030), úplně pod kontrolou ale tamní veřejnou diskusi moldavští politici nemají. O intenzivním ruském vměšování do voleb hovoří moldavská policie, která varuje i před narušováním nedělního hlasování ze strany Moskvou podporovaných skupin nebo dokonce obsazování státních orgánů. Podobné snahy Moskva samozřejmě popírá.

Ve hře není nic menšího než budoucí dlouhodobá orientace bývalé sovětské republiky. V referendu se mají Moldavané vyjádřit, zda vstup do EU má být jako „strategický cíl“ zakotven v ústavě, aby jej případně nezměnily příští vlády. Povzbudit Moldavany k prounijnímu rozhodnutí přijela nedávno do Kišiněva i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Jak známo, Rusko se nerado vzdává svého vlivu v zemích, jež kdysi ovládalo. A už záhy po zahájení předloňské „speciální vojenské operace na Ukrajině“ se začalo hovořit o Moldavsku, zemi s malebnou přírodou, skvělou kuchyní a výtečným vínem, jako o další potenciální ruské kořisti. Zapomenutá periferie na pomezí civilizované EU a rozvráceného postsovětského světa, jehož je prakticky součástí, řešila léta svoje vlastní trápení – všeobecnou bídu, korupci, dramatický pokles počtu obyvatel. A nadto řešil Kišiněv od začátku 90. let separatismus odštěpeneckého a Moskvou podporovaného Podněstří.

Hybridní válka

Válka na Ukrajině ale vše vyostřila a zhoršila. Prozápadní vláda v Kišiněvě už dříve obvinila Moskvu ze snahy o její svržení a ze zasahování do vnitřních záležitostí země. Moskva naopak obvinila Sanduovou a její tým z podněcování nenávisti k Rusku.

Podle průzkumů je většina Moldavanů pro vstup své země do EU (ta většina by prý byla ještě výraznější, nebýt enormního poklesu obyvatel za posledních 30 let ze čtyř na 2,5 milionu, způsobeného především vystěhovalectvím). A možná tato skutečnost ještě více motivovala proruské síly k aktivitě.

Policie země, která čelí hybridní válce s dezinformacemi, hovoří o přímém uplácení asi 130 tisíc moldavských voličů, aby v referendu hlasovali proti vstupu do Unie a podpořili některého z Moskvou preferovaných kandidátů. S těmito aktivitami je spojován uprchlý oligarcha Ilan Šor, odsouzený za podvod a praní špinavých peněz. Mimochodem peníze na účtu jsou pro chudé, postsovětským sentimentem ovládané lidi silnější argument než fakt, že na rozdíl od dnes už unijního sousedního Rumunska jsou moldavské silnice pořád plné koňských povozů či toulavých psů.

Vítězství proruských hlasů v Moldavsku, ať už v prezidentských volbách, ale především v referendu, by se Rusku hodilo ze dvou důvodů. Ten jeden je nabíledni. Spřátelená země ležící na jihozápadní hranici Ukrajiny by mohla (podobně jako svého času Bělorusko) usnadnit Moskvě „umravňování“ už třetí rok se bránícího souseda.

A pak je tady propagandistická stránka věci. Vždy se hodí mít někdy v sousedství zemi, o které lze mluvit jako o Moskvě nakloněné. Když už nic jiného, moskevská propaganda opakovaně ochotně citovala evropské politiky, kteří měli pochopení pro ruské vidění světa. Své o tom vědí i voliči v Česku nebo na Slovensku.