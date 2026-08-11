Srovnání dvou útoků molotovem není na místě. Jen krmí nálady proti Ukrajincům

Toto chování může mít různé motivace. Některé jsou nebezpečné tak nějak „obyčejně“ (msta za nevydařený byznys), ale jiné motivace jsou nebezpečné celospolečensky (pokus o vraždu z rasových důvodů). Proto mohou vést žhářské útoky k velmi rozdílným rozsudkům. A ty pak mohou podkopávat společenskou důvěru ve spravedlnost. Už proto nejde o okrajové téma.
Je to spravedlnost podle gusta?
Zatím naposled se ten titulek objevil minulou středu. Když Krajský soud v Plzni zrušil verdikt dvou let vězení nad mužem, který v dubnu 2025 hodil láhev s hořlavinou (tzv. Molotovův koktejl) na dům v Mostově na Chebsku.
Pro oživení. Majitel rodinného domu – ve chvíli, kdy jeho žena uspávala dvouletou dcerku – uslyšel rány a křik. Vyběhl ven a spatřil muže, jenž halekal, kopal do vrátek, ale ještě předtím hodil na dům láhev s hořlavinou.
Začala hořet dřevěná terasa. Ale majitel byl duchapřítomný a oheň uhasil. Pachatel, Oleksandr Maidaniuk z Ukrajiny (prý chtěl majitele jen vystrašit, neboť jeho otci dlužil čtvrt milionu na byznys), byl obžalován a souzen za pokus o poškození cizí věci a výtržnictví. Letos v dubnu ho Okresní soud v Chebu odsoudil na dva roky vězení. V nepřítomnosti, neboť Maidaniuk se vypařil.
Nyní to Krajský soud v Plzni změnil na tříletou podmínku a pětiletý zákaz pobytu v Česku. „Okresní soud poněkud přecenil závažnost a škodlivost jednání obžalovaného. Nepodmíněný trest, který uložil, se nám jeví jako nepřiměřeně přísný,“ sdělila předsedkyně odvolacího senátu.
Odpovídá to očekávání, zákonům i citu pro spravedlnost? Toť otázka. I ministr spravedlnosti Jaromír Tejc označil rozhodnutí soudu z Plzně za neodpovídající závažnosti činu. A řekl, že zváží podání stížnosti pro porušení zákona.
Ukrajinec, na jakém si zchladíte žáhu
Toto jsou záležitosti justice a státní správy, do kterých laik detailně nevidí. Ale spravedlnost by měla být pojatá tak, aby ji i laik pochopil. A tady se můžeme přesunout o 17 let zpátky.
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Oheň pro Natálku měl být dárek k Hitlerovým narozeninám
V dubnu 2009 napadli neonacisté hořlavinou dům ve Vítkově, kde právě spala romská rodina Sivákových včetně dvouleté Natálky. Přežili, ale Natálie nese celoživotní následky. Pachatelé byli chyceni až v srpnu a souzeni teprve v roce 2012. Rozsudky vyzněly exemplárně, v rozmezí 20–22 let odnětí svobody.
Tehdejší prezident Václav Klaus řekl, že ho výše trestů „zaskočila“, že je nepřiměřeně vysoká a že pochybuje o tom, že může zabránit opakování podobných činů v budoucnu.
Tady se ale seknul. Od útoku ve Vítkově uplynulo 17 let a případ tohoto kalibru se skutečně neopakoval. Ale žhářský útok z Mostova nabízí provokativní otázku. I když případ z dubna 2025 neměl rasový podtext, i když nezpůsobil škody na zdraví či životech, i když rozhodně není paralelou Vítkova z roku 2009, měl by z toho pachatel vyjít jen s podmínkou?
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Chce se zabít. Má sny, ale tělo ji bolí, říká matka žháři popálené Natálie
Ta otázka vrtá hlavou leckomu. Ministru spravedlnosti Tejcovi, ale i běžným občanům, třeba diskutérům webových debat. Těm nejde o puntičkářskou spravedlnost. Spíš o to, že pachatel z Mostova je Ukrajinec, jenž se mstil za nepovedený byznys svého otce s majitelem domu v Mostově. Ukrajinec, jenž zde nikdy neměl legalizovaný pobyt a na Ukrajině je hledaný pro vyhýbání se vojenskému odvodu. Ukrajinec, na němž si našinec může zchladit žáhu.
A dostane-li takový Ukrajinec za žhářský útok jen podmínku, na webu houstnou a sílí věty typu: „Hájená skupina!“
Stačí, když tam jsou děti
To se vyvrací jen těžko. Připomeňme, co říkal po útoku ve Vítkově tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek: „Pokud někdo vhodí zápalnou láhev někam, kde jsou lidé a děti, tak je to prostě teroristický zločin.“ Chápal to každý, aniž by se k tomu musel dodávat rasový motiv.
Ano, víme, že Vítkov 2009 a Mostov 2025 vůbec nejsou paralelní případy. Že pokus o vraždu z rasových důvodů je o ligu výše než pomsta za údajný nevydařený byznys. Ale ta dávná Kalouskova slova – „pokud někdo vhodí zápalnou láhev tam, kde jsou lidé a děti…“ – mají stále svou váhu i pro případ z Mostova.
Pak si leckdo může říci. Proč jedni žháři dostali 20 let a jiný žhář jen podmínku? Jen proto, že je Ukrajinec? I takto lze krmit nálady proti Ukrajincům.