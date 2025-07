Momenty ticha aneb Dvacet nejzajímavějších a esteticky nejpůsobivějších českých kostnic ve fotografii

Schodiště 16:00

To schodiště na první pohled působí, jako by vedlo vzhůru. Ale není to tak. Stupně na působivém uměleckém snímku Miroslava Hlinky klesají ve skutečnosti do podzemí, do krypty pod kostelem Všech svatých v Kutné Hoře-Sedlci – nejznámější tuzemské kostnice.