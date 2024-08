Tygří lady vs. oranžový Ježíš. A Tim Walz

Podle Teixeiry Republikánská strana potvrdila, že je hnutím, které pohání její voličské jádro a krajní názory. A Demokratická strana se stala antidemokratickou elitou, kterou více zajímá, co se píše v The New York Times, než co si myslí v Americe tzv. normální lidé.

K tomu všemu USA směřuje možná do recese nebo hospodářského zpomalení a má program sociálních nároků a dávek, který nechce nikdo – ale vůbec nikdo – opravit. Naopak všichni slibují, že se ho ani nedotknou. Čína se rozpíná v Asii, Rusko se rozpíná v Evropě a Írán se rozpíná na Blízkém východě.