MACHÁČEK: S neutralitou opatrně. Neutrální Ukrajina by byla ponechána na pospas Moskvě

Leč vynořuje se opět i jiné životně důležité téma a tím je ukrajinská neutralita. Senátor J. D. Vance – Trumpův kandidát na viceprezidenta – s tématem neutrality pro Ukrajinu přišel v rozhovoru pro deník The New York Times. Vance řekl, že tento přístup by mohl „garantovat nezávislost Kyjeva i jeho neutralitu“. Podle Vance je neutralita Ukrajiny něco, co „je pro Rusy existenční téma“.

Podle Rachmana je to na první pohled zajímavá volba. Finsko a Rakousko byly neutrální během studené války. Obě země nakonec zůstaly demokratické a mimo východní blok. Bidenova administrativa je zatím v tomto ohledu opatrná. Neutrální Ukrajinu požaduje Rusko a lze se důvodně obávat, že Putinovy ambice tímto neskončí.