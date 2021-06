MOORE: Hongkongské zakázané jablko. Peking definitivně ukočil éru svobodného tisku

ÚHEL POHLEDU Může být zakoupení novin trestným činem? Můžeme darováním zakoupených novin porušit zákon o státní bezpečnosti? Nebo se dostat do potíží v práci kvůli barevných plakátům a nálepkám, které jsou v novinách v příloze? Tyto zdánlivě absurdní otázky do jisté míry vystihují rychle se měnící realitu Hongkongu dnešních dní.

Lidé se ale těmito otázkami nemuseli trápit moc dlouho. Ve středu 23. června po krátkém a statečném boji padly v Hongkongu poslední nezávislé noviny. Několik minut po třetí hodině odpoledne hongkongského času oznámila agentura Bloomberg, že druhý nejpopulárnější hongkongský deník Apple Daily oficiálně ukončil svou činnost. Své 26. narozeniny přežil jen o pár dní.



To, že byly Apple Daily úřadům trnem v oku už mnoho let, nebylo žádným tajemstvím. Jejich zakladatel, 72letý lehce výstřední miliardář Jimmy Lai Chee-ying, se rád pyšnil tím, že je nepřítelem státu číslo 1. Nenávist čínského režimu vůči své osobě považoval za vyznamenání, na které byl hrdý. On i všichni v Hongkongu tušili, že přijde den zúčtování. Jen jsme nevěděli, kdy a jakým způsobem k němu dojde. Konec Apple Daily tak pro mnohé nebyl překvapením, ale i přesto se nemohli ubránit šoku.

Všechno se seběhlo velmi rychle. Minulý týden ve čtvrtek okolo sedmé hodiny ranní obsadilo 500 policistů sídlo deníku Apple Daily a zatklo pět lidí z jeho vedení. Byli obviněni z porušování zákona o státní bezpečnosti (National security law, NSL), konkrétně článku 29 o koluzi, čili spiknutí s cizí zemí nebo vnějšími elementy za účelem ohrožení státní bezpečnosti. Současně byly zmraženy účty třech společností, které měly vlastnický nebo jiný vztah k Apple Daily.

Na počátku bylo vidět snahu managementu i novinářů pokračovat dál, ale po pár dnech bylo jasné, že to nejde.

Neuchopitelná červená čára

Zvířený prach po tragické smrti Apple Daily ještě úplně nedosedl, ale už teď je jasné, že tu zažíváme hned několik premiér. Je to vůbec poprvé, co byli z porušení zákona o státní bezpečnosti, přijatého loni 30. června, obviněni novináři. Podle vyjádření policie se porušení zákona dopustili ve více než 30 článcích publikovaných od roku 2019. Policie neupřesnila, o jaké konkrétní články se jedná, ani jak přesně naplnily podstatu trestného činu. Zarážející je i to, že jsou zmiňovány články od roku 2019. Zákon o státní bezpečnosti by podle všech dostupných informací a veřejných ujišťování jeho propagátorů neměl být retroaktivní, to znamená, že by měl postihovat činy po jeho přijetí, tj. po 30. červnu 2020.

Je zřejmé, že se na obzoru rýsuje nová červená čára, za jejíž překročení budou hongkongští novináři exemplárně potrestáni. Problémem je ale i to, že nikdo zatím neví, kde přesně ta čára leží. Hongkongští představitelé jsou ve svých vyjádřeních velmi vyhýbaví a odmítají definovat, co je podle nich považováno za „normální novinářskou praxi“. Na konkrétní dotazy novinářů, co je teď povoleno a co už ne, pouze dokola opakují nově naučené fráze o tom, že je třeba důsledně dodržovat zákon.

Tato atmosféra nejistoty pochopitelně vzbuzuje značnou nervozitu nejen mezi hongkongskými novináři. I lidé, kteří byli ještě před několika dny otevřeně kritičtí k hongkongské vládě, jsou dnes velmi opatrní.

Z pětice zadržených z vedení Apple Daily byli tři propuštěni na kauci, dva ale zůstali ve vazbě. Jejich propuštění na kauci soudce odmítl. To je u nenásilných trestných činů neobvyklé. U zákona o státní bezpečnosti ale neobvyklé není. Je výslovně zmíněno v článku 42 a propuštění na kauci je podle něho umožněno jen ve výjimečných případech. Soudce odmítl žádost médií, která žádala o zveřejnění detailů o jednání o kauci.

Další premiérou byla neobvyklá vyjádření tajemníka pro bezpečnost (ministra vnitra) Johna Lee Ka-chiu a jeho komentář k případu před zahájením soudního procesu. Na tiskové konferenci prohlásil, že účty Apple Daily patřily „kriminálnímu syndikátu“ a že mezinárodní praxe umožňuje jejich zmražení. Na otázku, zda zakoupení novin Apple Daily, nákup jejich akcií nebo sdílení jejich článků je také trestným činem, ale odmítl odpovědět. Varoval však přítomné novináře, aby se od zatčených distancovali. Pokud tak neučiní, je to jejich volba a budou čelit následkům. „Podezřelí byli zatčeni na základě silných důkazů, že se účastnili spiknutí za účelem ohrožení státní bezpečnosti. Snažili se využít novinářské práce ke spiknutí s cizími zeměmi a vnějšími elementy, aby uvalili sankce nebo podnikli nepřátelské kroky vůči Hongkongu a centrální vládě.“

Z bulváru symbol demokracie

Čím si Apple Daily vysloužil veřejnou popravu? A jaké to vlastně byly noviny? Apple Daily byly noviny jako žádné jiné. Byly kontroverzní, jedinečné a vymykaly se všem běžným zavedeným kritériím. Byly kategorií samou o sobě. Byly opěvované i zatracované. Milované i nenáviděné. Obdivované i vysmívané. Kritizované i zbožňované.

Apple Daily byly velice úspěšným byznysem, ale i protestní platformou demokratického hnutí. Velmi vyhraněná editoriální politická linie se profilovala jako prodemokratická, protiautoritářská, protikomunistická. Politickou inspirací deníku byla Republikánská strana v USA, kde měl Jimmy Lai, velký obdivovatel Donalda Trumpa, dobré kontakty. Apple Daily byl ale též deník lidový a lokální. Byl svým čtenářům blízko i tím, že jako jediný v Hongkongu používal tištěnou hovorovou kantonštinu.

Deník založil v roce 1995 Jimmy Lai, který do Hongkongu přišel jako chudý uprchlík z Číny. Během let se vypracoval na úspěšného majitele textilního impéria a zajistil si místo v první lize hongkongských miliardářů. Kromě byznysu ho také zajímala politika. V roce 1989 velmi aktivně podporoval studentské hnutí v Číně a po jeho krvavém potlačení zaměřil svou energii na boj proti komunistické straně.

Vstup Apple Daily na saturovaný hongkongský mediální trh s více než 30 deníky se dá přirovnat k zemětřesení. Jimmy Lai ho zahájil nelítostnou cenovou válkou, ze které vyšel jako vítěz. V prvním letech jeho existence z titulních stránek Apple Daily často stříkala krev. Dovedně hrál na nejnižší lidské city a touhu číst o cizích neštěstích, vraždách a skandálech. A pokud zrovna nebyl po ruce žádný skandál, Apple Daily ho neváhal sám vytvořit. Podle některých kritiků popisoval Apple Daily sebevraždy tak detailně a barvitě, že přispěl k jejich romantizaci a popularizaci, a to zejména mezi mladými lidmi.

Od roku 2002 je možné pozorovat postupný posun Apple Daily k politickém zprávám a v důsledku toho i k dalšímu růstu popularity. V roce 2003 na sebe upozornil vytištěním barevných plakátů u příležitosti protestního pochodu konaného tradičně 1. července, v den výročí předání Hongkongu Číně. Čtenáři je dostali v příloze novin a využili je na tehdy největší demonstraci proti článku 23 hongkongské miniústavy, který ukládal formulování a přijetí zákona o státní bezpečnosti.

Během let se Apple Daily stal neúnavným bojovníkem proti komunistické straně Číny a hlasitým kritikem hongkongské vlády. Měl svůj velký podíl na utváření hongkongské identity a hrál jednu z hlavních rolí v probuzení veřejného povědomí o občanských a politických právech. Toto je asi jeden z nejdůležitějších odkazů Apple Daily, který snad přežije i jeho zánik.

Znak příchodu horších časů

Apple Daily byl posledním vojákem na bitevním poli o nezávislost hongkongských tištěných médií, jediným hlasem, který nepodléhal kontrole vlády. Místo běžného nákladu 80 tisíc výtisků se v posledních dnech jeho existence prodávalo až půl milionu výtisků za den. Poslední vydání vyšlo včera nákladem milionu kusů. Lidé v Hongkongu ztrácí svého každodenního společníka, který je spojoval, který jim rozuměl, inspiroval je, povzbuzoval, konejšil a dával jim sílu jít dál.

Ve světle těchto událostí si připomeňme prorocká slova, která napsal Jonathan Alter v květnu 1997 ve svém článku o Hongkongu v Newsweeku: „Apple Daily je kanárkem v hongkongské důlní šachtě. Jestli bude jeho hlas umlčen, bude svět vědět, co bude následovat.“

Autorka je vysokoškolská pedagožka na The University of Hong Kong.