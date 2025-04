Před 130 lety vyplul Joshua Slocum s lodí Spray na svou cestu kolem světa

Docela rád bych věděl, kde kniha skončila. Dobře si pamatuju, jak vypadala. Byla zelená. Na deskách měla několik vzdalujících se čar symbolizujících mořskou hladinu. Poslední z nich zdobila silueta plachetnice. Pravděpodobně to měla být Spray Joshui Slocuma. Kniha obsahovala příběhy více námořníků a jejich lodí. Já jsem ale měl nejraději právě Slocuma a Spray.

Jean Merrien napsal příslušnou kapitolu jako výtah ze Slocumovy knihy Sám na lodi kolem světa. Její překlad u nás poprvé vyšel už v roce 1922. Mě ale minul. V babiččině knihovně nebyl.

Přečetl jsem si až před časem originál z roku 1900 (Sailing Alone Around the World). Je volně dostupný na internetu. Každopádně všem knihu doporučuji, ať už ji chcete číst v jakémkoliv jazyce. Skvělé čtení jsou samozřejmě i ti Osamělí mořeplavci, pokud je ještě někde seženete.

Kariéra na moři

Joshua Slocum se narodil v roce 1844 v Kanadě. V šestnácti letech se vydal na moře. Dotáhl to na kapitána v obchodním loďstvu a stal se občanem Spojených států. Během své dlouhé kariéry velel množství lodí, skoro vždy plachetnic. Nejlepší byl podle jeho vlastního názoru klipr Northern Light 2 dlouhý 71 metrů.

Vedle svého hlavního zaměstnání Slocum také přispíval do novin a psal. Vydal dvě knihy. První byla o plavbě na lodi Liberdade vlastní konstrukce. Podnikl ji se svou rodinou. Druhá pojednávala o přeplavbě podivného válečného plavidla Destroyer z USA do Brazílie.

Během Slocumova života začaly plachetnice ustupovat parníkům. Koncem osmdesátých let devatenáctého století měl problém sehnat zaměstnání. Vyřešil ho opravou staré jedenáctimetrové šalupy jménem Spray.

Válela se na poli ve Fairhavenu ve státě Massachusetts. Kdysi sloužila k lovu ústřic. Slocum loď vlastnoručně přestavěl.

Čtyřiadvacátého dubna 1895 na ní vyrazil sám kolem světa. Chtěl se stát prvním člověkem v historii, který takovou plavbu absolvuje. Mezi lodními papíry měl smlouvu na třetí knihu, kterou plánoval o svém dobrodružství napsat.

Duchařská historka

Slocum si s plavbou dal značně na čas. Napřed zamířil východ přes Atlantik. Chtěl to vzít napříč Středozemním mořem a pak Suezským průplavem. V Gibraltaru se ale rozmyslel. Bál se pirátů, kteří tehdy ve Středozemním moři dost otravovali. Raději vyplul zpátky na západ. Pokračoval skrz Magalhãesův průliv do Pacifiku, kolem australského pobřeží a Mysu dobré naděje.

Výlet nakonec zabral víc než tři roky. Sedmadvacátého června 1898 dorazil Slocum se Spray do Newportu na Rhode Islandu. Během plavby zažil spoustu zajímavých příhod.

Sám mám nejraději, jak se mu udělalo špatně po sýru a nakládaných švestkách, které někde dostal. Když pak ležel se v kajutě se žaludeční nevolností, zdálo se mu, že Spray místo něj kormidluje neznámý chlapík.

„Jsem lodivod Pinty,“ prohlásil prý. „Ležte klidně, señore kapitáne. Povedu dnes v noci vaší loď.“

Je to skvělá námořnicko-jachtařsko-duchařská historka. Pintou je samozřejmě míněna karavela z flotily Kryštofa Kolumba.

Slocum měl hromadu následovníků. Dnes se koná nonstop regata samotářů Vendée Globe. Její start i cíl jsou v proslulém francouzském přístavu Les Sables-d’Olonne. Závodníci se plaví na supermoderních jachtách třídy IMOCA 60.

Poslední ročník vyhrál Francouz Charlie Dalin s lodí Macif 2. Na moři strávil jen necelých 65 dnů. Regata se ovšem jezdí krátkou trasou kolem Antarktidy, na hranici pásma výskytu ledovců. Osobně mi připadá daleko zajímavější jiný nonstop závod.

Retro závod

Jmenuje se Golden Globe. Poprvé se jel v roce 1968. Navazoval na plavbu anglického jachtaře Francise Chichestera. Ten v roce 1960 obeplul sám na lodi Gipsy Moth IV svět jen s jednou zastávkou. První ročník Golden Globe sponzorovaly britské noviny Sunday Times. Z cíle vyrazilo devět závodníků. Většina jich postupně vzdala.

Jeden se potopil. Naštěstí se ho povedlo zachránit. Další spáchal sebevraždu skokem přes palubu. Jiný se rozhodl, že je na něj regata moc komerční. Nedaleko před cílem to otočil na Tahiti. Nakonec obeplul svět jeden a půlkrát.

Původní Golden Globe dokončil jen Brit Robin Knox-Johnston na lodi Suhali. Trvalo mu to v 312 dnů. Od roku 2018 se jednou za čtyři roky koná opakování závodu.

Zatím proběhly dva ročníky. Oba osobně odstartoval výstřelem z děla Robin Knox-Johnston. Místo supermoderních lodí se pluje na jachtách podobných těm z jeho časů.

Musí být navržené před rokem 1988. Zakázaná je i satelitní navigace. Pro případ nouze je ale na lodích moderní bezpečnostní vybavení, včetně indikátoru polohy.

Poslední Golden Globe vyhrála Kirsten Neuschäferová z Jihoafrické republiky s lodí Minnehaha. Na moři strávila 233 dní. Příští ročník se má jet v roce 2026. Určitě bude zajímavé ho sledovat.