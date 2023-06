Názor

Kauza privatizace Mostecké uhelné společnosti dospěla včera, po pětadvaceti létech, k nepravomocnému rozsudku. Pravomocný čekejme zhruba do pěti let. Mezitím někteří aktéři kauzy stačili zemřít či být odsouzeni ve Švýcarsku, a dokonce si tam odsedět i trest. Český stát se za tu dobu ve Švýcarsku nepřihlásil o 12 miliard a stále chová jakousi naději, že alespoň získá miliardy tři. Toto je skutečný (a nechtěný) pomník devadesátých let.