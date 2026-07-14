Zamysleme se nad tím a pomozme jim. Za prvé, všichni členové strany by měli dostat k dlouhodobé zápůjčce podobně velké a silné automobily, nejlépe ještě opatřené vepředu radlicí, aby lépe odhrnovaly každou překážku, která se jim připlete do cesty. Jistě se najdou firmy, které se toho ujmou, a když budou žádat o dotaci, dejme jim ji. Kdyby ji náhodou nezískaly, zorganizujme celostátní sbírku pod heslem Národ Motoristům.
Za druhé, hned po komunálních volbách by se měly, přinejmenším v Praze, předělat všechny cyklopruhy na turkopruhy. V nich by se na příště neměli objevit žádní „pumpičkáři“, ale jen a výhradně členové strany, Motoristé, kteří pochopitelně mají mít vždy volnou cestu. Trochu těžší a zdlouhavější bude změna dopravních předpisů, která zaručí motoristickým teréňákům, nejlépe šesti a osmiválcům, podobnou přednost, jakou mají záchranky, hasiči či policie.
Novela zákona by též měla pamatovat na možnost střetu Motoristy s nějakým tím zdravotnickým či policejním vozidlem. To spraví jediný paragraf, který vyhlásí, že Motorista není nikdy viníkem nehody.
Motoristé – zasloužili se o stát
Tohle je základní minimum, které bychom měli Motoristům, jako soli naší země, poskytnout, je to jen malá splátka za to, co pro vlast učinili a zajisté ještě učiní. Filipa Turka prezident správně odmítl jmenovat ministrem zahraničí, bylo by ho na to škoda. Měl být jmenován ministrem národní osvěty, jen on by totiž dokázal vychovat zocelený národ, který si je vědom, že semafory, dopravní předpisy a zákony jsou leda tak pro holky a že praví chlapáci jsou nad ně povzneseni.
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Babiš k Turkovi: Pokud záběry nelžou, měl by rezignovat
Ministr pro zdraví Boris Šťastný by mohl nařídit přimíchávání motorového oleje do všech náhrad mateřského mléka a příkrmů pro batolata, aby si od dětství všichni zvykali na ropné deriváty jako základ společnosti. Ve školách by ekologii a ochranu přírody nahradila pokroková motověda. Občané vlastnící více než jeden automobil se spalovacím motorem by měli mít adekvátně silnější hlas u voleb. A to nemluvíme o daňových bonusech.
Naše země potřebuje radikální změnu a jedině Motoristé a jejich spalovací motory udělají z Česka světového lídra ve všech oborech, pravděpodobně začnou rekordní úmrtností na silnicích.