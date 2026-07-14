Řídit jako Turek by chtěl každý. Potřebujeme hlavně víc terénních mercedesů

Martin Zvěřina
Glosa   18:00
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Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácené na střeše. (13. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Záběr z městských kamer ukazuje Turkovu jízdu před nehodou
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
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Nesmějte se, Filip Turek je vážně vzorem všech Motoristů s velkým em. Miluje spalovací motory, pohybuje se po městě s nonšalancí člověka, pro kterého dopravní předpisy neplatí, a když se něco zvrtne, Filip Turek odchází jako vítěz, zatímco méněcenný řidič, který jej obtěžoval, má auto převrácené na střechu. A vidíte, přesto se pan Turek velkoryse omluví, řekne, že je mu to líto. Ano, Motoristé jsou gentlemani. Chápeme, že mnozí straničtí voliči chtějí řídit jako Turek.

Zamysleme se nad tím a pomozme jim. Za prvé, všichni členové strany by měli dostat k dlouhodobé zápůjčce podobně velké a silné automobily, nejlépe ještě opatřené vepředu radlicí, aby lépe odhrnovaly každou překážku, která se jim připlete do cesty. Jistě se najdou firmy, které se toho ujmou, a když budou žádat o dotaci, dejme jim ji. Kdyby ji náhodou nezískaly, zorganizujme celostátní sbírku pod heslem Národ Motoristům.

Měl by Filip Turek rezignovat?

Za druhé, hned po komunálních volbách by se měly, přinejmenším v Praze, předělat všechny cyklopruhy na turkopruhy. V nich by se na příště neměli objevit žádní „pumpičkáři“, ale jen a výhradně členové strany, Motoristé, kteří pochopitelně mají mít vždy volnou cestu. Trochu těžší a zdlouhavější bude změna dopravních předpisů, která zaručí motoristickým teréňákům, nejlépe šesti a osmiválcům, podobnou přednost, jakou mají záchranky, hasiči či policie.

Novela zákona by též měla pamatovat na možnost střetu Motoristy s nějakým tím zdravotnickým či policejním vozidlem. To spraví jediný paragraf, který vyhlásí, že Motorista není nikdy viníkem nehody.

Motoristé – zasloužili se o stát

Tohle je základní minimum, které bychom měli Motoristům, jako soli naší země, poskytnout, je to jen malá splátka za to, co pro vlast učinili a zajisté ještě učiní. Filipa Turka prezident správně odmítl jmenovat ministrem zahraničí, bylo by ho na to škoda. Měl být jmenován ministrem národní osvěty, jen on by totiž dokázal vychovat zocelený národ, který si je vědom, že semafory, dopravní předpisy a zákony jsou leda tak pro holky a že praví chlapáci jsou nad ně povzneseni.

Babiš k Turkovi: Pokud záběry nelžou, měl by rezignovat

Ministr pro zdraví Boris Šťastný by mohl nařídit přimíchávání motorového oleje do všech náhrad mateřského mléka a příkrmů pro batolata, aby si od dětství všichni zvykali na ropné deriváty jako základ společnosti. Ve školách by ekologii a ochranu přírody nahradila pokroková motověda. Občané vlastnící více než jeden automobil se spalovacím motorem by měli mít adekvátně silnější hlas u voleb. A to nemluvíme o daňových bonusech.

Naše země potřebuje radikální změnu a jedině Motoristé a jejich spalovací motory udělají z Česka světového lídra ve všech oborech, pravděpodobně začnou rekordní úmrtností na silnicích.

KRIMI

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