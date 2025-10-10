S Motoristy do přírody. Pojede MŽP jako Trumpova Amerika, kde levicové woky střídají pravicoví?

Ta úvaha měla logiku. Jenže praxe vypadá často tak, že levicové woky – proponenty ideové přísnosti, puritánství či „kultury rušení“ – střídají wokové pravicoví. Proponenti téhož, ale s opačným znaménkem. Pak si můžete říkat: když levicový establishment umlčuje pravičáky, je to špatně, ale když pravicový establishment umlčuje levičáky, je to dobře? Takový dojem se šíří v USA, když prezident Trump nabádá televize, aby „rušily“ jeho kritiky a ty televize to více či méně reflektují.
Nemůže nastat něco podobného u nás? Mnozí tvrdí, že ne. U nás je přece jiná společnost, jiná tradice, jiná právní i politická kultura a tak dále. Ale po střídání moci, které nemusí být zcela nepodobné nástupu Trumpa v USA, lze očekávat leccos.
Hodně se mluví o nástupu zástupce Motoristů, nejspíše Petra Macinky, do čela ministerstva životního prostředí. Nahlédnete-li do webových diskusí, zjistíte zhruba toto. Někteří lidé se na to těší – s nadějí, že Macinka z úřadu vystrnadí aktivisty placené z rozpočtu, že uvolní přísné zásady ochrany přírody a podobně. Jiní se téhož děsí s tím, že přírodní i životní prostředí pak přestane být veřejným statkem a stane se předmětem ideologického přetahování.
Pane příští premiére, ohlídejte to
Řekněme rovnou, že tak vyhrocené jako teď v USA to tady nebude. Na to je zdejší společnost skutečně příliš česká, kolegialita v úřadu příliš silná a vše jaksi uměřené. Ale obavy se šíří.
Na 500 vědců, hlavně přírodovědců, vyzvalo v otevřeném dopise pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla, aby to brali vážně. Že svěřit vedení MŽP do rukou straně, jejíž program popírá základní vědecká fakta a jež se k ochraně přírody staví zcela bezohledně, znamená rezignaci celé vlády na ochranu životního prostředí. Tak to uvedla Martina Franková z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty UK.
Upřímně, text otevřeného dopisu vyznívá poněkud politicky nezkušeně. Lichotí sice Andreji Babišovi tím, že za jeho vlády a jeho ministra Brabce fungoval úřad dobře (třeba „se staral o každodenní život občanů“). Ale zároveň chce, aby strana, jíž MŽP připadne, „dodržovala program ANO a rozvíjela jeho výsledky“. To jako že by měl Babiš vnutit program ANO Motoristům?
Nebo. Reformy Zeleného údělu, píše se v apelu, mají „být prováděné natolik profesionálně, aby neohrozily příjem financí plynoucích z Evropské unie“. Jenže Babišovou prioritou – a též prioritou většiny voličů a občanů – je to, aby reformy nevedly k „zelené chudobě“. To patří k jádru jeho volebního programu, a to i za cenu konfliktu s EU.
Těžko si představit, že na ten dopis Babiš veřejně zareaguje.
Blokády neorganizuje MŽP
A sám Macinka? To teprve uvidíme. Ale kdo si chce udělat obrázek, ať se podívá na rozhovor s ním z prosince 2024, který stále visí na webu iDNES.cz.
Tam se Macinka stylizuje do role, řekněme, pravicového woka. Pronesl, že ministerstva životního prostředí se zmocnily zelené neziskovky a nátlakové organizace, a aby mohl nastat posun k lepšímu, „je třeba provést nemilosrdnou kontrarevoluci“. A dále: „Kdyby MŽP získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic.“
Byla to samozřejmě rétorická nadsázka, v prosinci 2024 to říkal nezávazně, bez jakékoliv odpovědnosti. Teď uvidíme, jak se vyvine jeho rétorika i činy. Když už jsme u těch činů, zajímavá je právě otázka blokád dopravních staveb. Když loni mluvil o „kontrarevoluci“ a „zelené krvi“, bylo to o. k., prostě jeho postoj. Nebo i postoj celé strany. Ale co má MŽP jako úřad společného s blokádami?
Možná jsou Motoristé přesvědčeni, že MŽP je natolik prolezlé aktivisty, že blokády skutečně iniciují, organizují i podporují samotní zaměstnanci ministerstva, státní úředníci. Pak je dost pravděpodobné, že Macinka by na MŽP provedl nějakou personální čistku v Trumpově stylu. Bylo by to v jeho pravomoci. Ale vedla by taková čistka k ukončení blokád a obstrukcí? Fakt platí, že aktivisté by se bez podpory od kolegů z ministerstva neobešli? Na to je lepší nesázet.
Vymeťte to vše, špatné i dobré
Resort životního prostředí má u nás zajímavou historii. Jako ministerstvo vznikl až po listopadu 1989. Zpočátku byl v rukou erudovaných přírodovědců, politicky často spíše konzervativních (Moldan, Vavroušek, Dejmal). Nebylo to jako v poslední době v Německu, kde vedení Zelených ovládli lidé jako Habeck (studoval filologii) či Baerbocková (studovala právo a politologii).
O progresivismu se u nás dalo hovořit snad až s ministrem Hladíkem (studoval informatiku). Hladík je, řekněme, progresivista light, kterého může nahradit leckdo. Ale musí ho nahradit zrovna tvrdý antiprogresivista? Někdo jako pravicový woke? Někdo ve stylu Trumpa, kdo vymete všechno špatné i dobré? Tato otázka se teď přímo vnucuje.