Déjà vu. Jsou Motoristé sobě jen Důchodci za životní jistoty 2.0?

Pro jistotu: pojem jako první použil francouzský psycholog Émile Boirac v roce 1876 a v knížce Budoucnost psychologických věd ho pak kodifikoval jako pocit povědomosti či dokonce zážitku, avšak ne zcela zřetelný.

Já v posledním čase zažívám pocit déjà vu ve chvílích, kdy ke mně dorazí informace o vývoji preferencí politické strany Motoristé sobě. V povědomí se mi totiž vynoří jiná, kterou už dávno zanesl kal řeky času. Jmenovala se Důchodci za životní jistoty.

Déjà vu ve mně však nevyvolává jen podoba grafu preferencí, ale i sám motiv vzniku strany a její symbolika. A to i přesto, že zatímco důchodci se prohlašovali za levici, Motoristé sobě se tisknou k pravému okraji politického řečiště.

Vylovme důchodce ze dna času: vznikli na troskách pidistrany, jež preferovala staré jistoty před změnou a její program byl vždy kombinací klientelismu a populismu: chceme jistotu vyšší penze, toť, oč běží. I když ke vstupu do sněmovny to nikdy nestačilo, tříprocentní hranici důchodci párkrát o fous překročili. Získali tudíž státní příspěvek na činnost, což zas není tak špatná životní jistota, alespoň pro vedení strany.

V roce 1998 dokonce preference naznačovaly dvouciferný výsledek a jistým charismatem obdařený předseda strany Eduard Kremlička se veřejně vsadil, že pokud se do sněmovny nedostanou, sní živého chrousta. Prohrál a před televizními kamerami schroustal a zapil fernetem brouka kováříka (chrousta nesehnali).

Protože světem vládne nevděk, spolustraníci Kremličku za znevážení vznešené ideje vyšší penze ze strany vyloučili. Brouk mezi zuby je však to jediné, co z činnosti strany vstoupilo do českých politických dějin.

Též Motoristé sobě (zní to jen o fous méně vznešeně než Národ sobě) přišli na svět jako zcela účelové, klientelistické a populistické uskupení transformací jiné strany a už název, který si zvolili, dává jasně najevo, že jim jde jen o ně samotné. Zvolili jej prý proto, že auto je nejvýmluvnější symbol svobody, odporu k progresivistickým novotám a regulacím. Což právě tohle nejsou ty pravé životní jistoty a Motoristé sobě za ně chtějí bojovat stejně energicky jako jejich předchůdci za své penze?

I čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek je obdařen jistým charismatem, jako byl Kremlička, byť o poznání „hranatějším“. To už nějaký zářez do dějin slibuje. A protože podoba grafu preferencí Motoristů sobě začíná připomínat ty důchodcovské, lze se obávat, že půjde o jakousi virtuální verzi zářezu důchodcovského. Kováříka mezi zuby snad v ní nenahradí nic horšího než dvoustovka na tachometru.