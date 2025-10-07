Vládní karneval s „motorovými“ ministry možná nechtějí ani samotní Motoristé

To by, čistě teoreticky, šlo, pokud by byl pan Turek ochoten dělat Andreji Babišovi „Lipavského“, tedy ornamentálního ministra, který fakticky nic nedělá, jen píše na sociální sítě a sveřepě hájí vládní linii na všech zahraničních fórech, kam jej pošlou. Že by se ministr Turek dobrovolně upozadil, věru nehrozí, spíš by se premiér měl bát, kde se jeho ministr popere či prohlásí něco nehorázného.
To, jaké posty a kolik ministrů přepustí ANO Motoristům, je úkol pro Andreje Babiše, pokud chce být premiérem. Podstatná otázka zní, kam se u všech všudy tihle začátečníci derou? Kromě Borise Štastného, sněmovního matadora, jsou to vnitropolitičtí začátečníci. Proč by měli chtít řídit hned ministerstva?
Po stopách Věcí veřejných?
Možná se Motoristé chtějí vydat po stopě Věcí veřejných. Vzpomínáte si na ně? Ve sněmovních volbách 2010 získali jako úspěšná komunální strana 24 mandátů. Vybavíte si ministra vnitra a místopředsedu vlády pro boj s korupcí Radka Johna? Zasteskne se někomu po ministrovi školství Josefu Dobešovi či ministru dopravy Vítu Bártovi?
Probudí motoristická facka ODS? Mají-li občanští demokraté ještě nějaký program, pak ano
Patrně ne, ale tahle partička, pro mnohé voliče nadějná, se také po prvních úspěšných sněmovních volbách hrnula do vlády a do funkcí. Následně se vlastně v přímém přenosu rozpadala až do předčasných voleb. Od té doby o ně nikdo nestojí.
Ještě méně z nás si asi vzpomene na rok 2006, kdy Strana zelených pod vedením Martina Bursíka poprvé překročila pětiprocentní hranici a ve sněmovně měla šest poslanců. Obratem vstoupila do Topolánkovy vlády, aby urvala pro své reprezentanty čtyři ministerské posty. A pak už to opět začalo jít z kopce. Ano, máte pravdu, v sobotu se do sněmovny probojovaly dvě představitelky téhle strany, ale na kandidátkách Pirátů.
Samotní Piráti a jejich angažmá v minulé vládě, to je též hořký příběh neúspěchu. Zpětně vzato by měl být Petr Fiala jmenován doživotním čestným členem Pirátů za to, že vyhodil Ivana Bartoše z vlády. Zachránil tím celou stranu.
Uvedené příklady samozřejmě nedokazují, že motorističtí nováčci v ministerských funkcích nutně vyhoří, avšak mohou být docela výrazným varováním. Na ministry je vidět, a pokud neobsadíte funkci někým kompetentním, do pár týdnů se to rozkřikne, jsme přeci v Česku. Třeba historky o úplně neschopném ministru financí Fialovy vlády bavily Prahu minimálně celé první pololetí roku 2022. Autor je vyslechl například i na schůzce rodičovského sdružení. Z toho lze vyvodit téměř axiom: v Česku trdlo neutajíš.
Vzhůru do funkcí
Pokud jsou si Motoristé jistí tím, že se na nových postech jejich reprezentanti zorientují a že dokonce budou schopni resort nějak řídit a nenechají se usmýkat úřednictvem, které pozná, kdo je ňouma a kdo se nechá opít rohlíkem, pak vzhůru do funkcí.
SPD a Motoristé se tlačí do vlády, ANO by radši od nich podporu své jednobarevné
Na druhé straně, kdyby Motoristé ukrotili svou mocichtivost, pak se mohou také dostat do funkcí (jiných) a přitom se tvářit, že celá vláda je výhradně Babišův podnik a z odpovědnosti se vyvléknout. Ano, možná to nezní zrovna vzorňácky, na druhé straně, když nemám kompetentní lidi, raději se nikam necpu.
Andrej Babiš si možná po volbách oddechl, že mu zisk jeho strany zajišťuje funkci premiéra a že jej už nemůže vydírat Miloš Zeman s komunisty v zádech. Jenže dávat dohromady vládu s jednou stranou nevyzkoušenou, o níž netušíte, jak se její poslanci zachovají, a s druhou, která je už nyní pytlem blech, není žádné štěstí. Ale není proč litovat vítěze voleb. Kdo chce být premiérem, musí něco předvést, ten odcházející měl za nejvyšší hodnotu samotné udržení pěti a později čtyřkoalice a nedopadlo to věru moc slavně.