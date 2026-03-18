Dobrovolně na vojnu? Najdou-li se na tříměsíční kurzy peníze, posuneme se k laťce NATO

Ale kdyby ta obava byla reálná, kdyby politické elity – od „chciválků“ po „chcimíry“ – cítily potřebu bojeschopné armády, tak by obnovily základní vojenskou službu. „Povinnou vojnu“, říkávalo se kdysi.
Jenže to nikdo nechce, ba o tom nikdo ani vážně nedebatuje. Hledáte-li souhrnný obraz našich poměrů politických, ekonomických, společenských i psychických, najdete ho v návrhu strany Motoristé sobě – zavést dobrovolnou tříměsíční vojenskou službu.
Zní to bizarně. Strana, jež se dostala do Sněmovny s provokativním názvem (aluze na Národ sobě) a s provokativním programem (dráždit pokrokářské a zelené ideology), má různé cesty a cíle. Podařilo se jí ovládnout ministerstvo životního prostředí, kde má „téci zelená krev“. Ale obrana, armáda, vojna? A přece je tomu tak.
Když se Macinka shodne s Řehkou i Černochovou
Předvolební programy stran nečte skoro nikdo. Proto si ani skoro nikdo nevšiml, že Motoristé chtějí navrhnout tříměsíční dobrovolný vojenský výcvik.
Ale když o tom informoval web Novinky.cz (Odkaz), když oslovil různé zainteresované lidi (od šéfa Motoristů Macinky přes veličiny ANO či SPD řídící resort obrany, přes náčelníka generálního štábu Řehku až po exministryni obrany Černochovou), působí to docela autenticky a racionálně. Jen stručně pro informaci.
Motoristé chtějí zavést tříměsíční dobrovolný vojenský výcvik. Ten má zájemcům poskytnout vojenské dovednosti (od střelby a řízení techniky až po obsluhu dronů), znalosti topografie, pokročilé zdravovědy či radiokomunikace. Toto – pod vedením armádních instruktorů – pak může doplnit základní výcvik hasičský.
Problém je samozřejmě v tom, že Armáda ČR nemá výcvikové kapacity (rozuměj: instruktorů je málo), ani nezbytné prostředky. Ale… I když jde jen o návrh, byť už propracovaný návrh z volebního programu, nikdo z lidí oslovených Novinkami ho neodmítá. A to by mohlo být jádro věci.
Řada různých nápadů nejen u nás ztroskotá na politické a názorové barikádě. Pro jedny je to nápad neomarxistů a „libtardů“, pro druhé zase šíření ruského narativu a nápady „dezolátů“. Zde je to ale až překvapivě jinak.
Pro náčelníka Generálního štábu armády Řehku, muže blízkého establishmentu Petra Fialy, je to dobrý příspěvek k „systému generování záloh, který dnes nemáme“. A bude-li se o tématu diskutovat, je to jen dobře. Místopředseda ANO Radek Vondráček odmítá „povinnou vojnu“, ale toto – dobrovolné zvyšování branných schopností populace – by zřejmě bral. Stejně tak i místopředseda SPD Radim Fiala a exministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Černochová ovšem připomíná, že jí zavedené kurzy pro středoškoláky narážely na omezené počty armádních instruktorů. Že proto počet dobrovolníků nepřekročil pět set, i když zájemců bylo více. A to je jádro problému i u návrhu Motoristů.
Pro „naše lidi“ a „naše firmy“
Motoristé k „dobrovolné vojně“ přistupují velkoryse. Ve svém volebním programu náklady na tento projekt odhadují na 0,3 až 0,5 % HDP. Je to úlet? Je to šílenství v době, kdy se šetří všude a sami Motoristé ořezávají pracovní místa v národních parcích? Či je to trumpovsky nadsazená laťka, aby bylo z čeho slevit pro nakonec dobrý deal?
Nechme se překvapit. Možná by to mohla být i cesta – kdyby Motoristé svůj návrh prosadili –, jak zvýšit výdaje na obranu směrem k laťce, k níž jsme se jako stát zavázali v NATO.
Je to zatím otevřená věc. Dosud se o tom nejednalo ani v rámci koalice. Až na to přijde, tak premiéra Babiše by Motoristé mohli ukecat tím, že jde o projekt investující do „našich lidí“ a „našich firem“. Myšleno do těch, jež by stavěly výcviková střediska za peníze, která bychom v NATO vykázali jako vyšší výdaje na obranu. Mohl by na to Andrej Babiš slyšet? A slyšela by na to Aliance?
Uvidíme. Můžeme si o tom myslet leccos. Třeba že je to šílenost. Nebo že na takový projekt rozpočet prostě nemá. Ale jak už bylo řečeno, je to nápad, který nemusí ideově vadit nikomu. Který nikdo nemůže nálepkovat jako dílo „libtardů“, či naopak „dezolátů“.