Předseda Petr Macinka tudíž přepnul do role krizového manažera. Oznámil, že bez zásadních úprav jeho strana pro navržený rozpočet ruku nezvedne, a inicioval zvláštní jednání s premiérem Babišem. Širší veřejnost tak mohla asi poprvé spatřit v akci ekonoma a předsedu sněmovního rozpočtového výboru Vladimíra Pikoru, který sice získal za Motoristy poslanecký mandát, ale dosud ho vykonával poměrně tiše. Nyní vypracoval soubor opatření, která by prý mohla vést k určitému snížení schodku rozpočtu, avšak za cenu poměrně radikálních škrtů a také změn platné legislativy.
Ministryně financí Alena Schillerová i s poukazem na zmíněnou skutečnost většinu motoristických návrhů odmítla. Jednání tak vyznělo v zásadě do ztracena. Reálné jsou škrty v řádech jednotek miliard, což asi Motoristy ani jejich voliče neuspokojí.
Mají ale na výběr? V průzkumech se potácejí kolem fatální hranice pěti procent, což je paradoxně ještě dobrá zpráva, vzhledem k jejich eskapádám z posledních týdnů či měsíců. Nikdo nevěří tomu, že by se zachovali zásadově a z vlády odešli. A nevěří tomu ani Andrej Babiš. Vyjednávací pozice partičky kolem Petra Macinky tak určitě není skvělá a těžko si z aktuálního střetu o rozpočet odnese více než pár kosmetických úspor a vágních příslibů reforem do budoucna.
Rozporný Filip Turek
Jakou budoucnost ale vůbec mají Motoristé sobě? Dosud představovali skoro čítankovou ukázku marketingového produktu na jedno či jen na pár použití, tedy typu politického subjektu, jenž se v posledních letech začíná rozmáhat ve všech evropských zemích. Plně odpovídá éře exploze sociálních sítí a jejich mohutného vlivu na politiku.
Formace podobné Motoristům pak rovněž kladou před oči černý otazník, zda z politických scén úplně nezmizí klasické politické strany nebo, přesněji řečeno, strany, které si ještě zachovaly jisté tradiční rysy. Tedy celostátní organizační síť, alespoň trochu početné členstvo, jež aktivně působí též v komunální politice, program ukotvený v konzistentním souboru idejí a rovněž soulad zastávaných postojů s určitým sociálním prostředím.
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Nicméně Motoristé sobě dosud nepřekročili hranici politického bizáru. Do Evropského parlamentu i Poslanecké sněmovny jim výrazně pomohl Filip Turek, respektive jeho instagramový profil. Další léta však jasně ukázala, že, řečeno s využitím terminologie Immanuela Kanta, Filip Turek jako „věc o sobě“ a jako „věc pro nás“ jsou opravdu dvě diametrálně odlišné věci.
Dnes už frapantně vyjevený rozpor začal vystrkovat růžky již před volbami do Poslanecké sněmovny. Roli tahouna kampaně tak chtě nechtě musel převzít reálný předseda strany Petr Macinka a strana nabídla i nějaké jiné tváře: Otu Klempíře, Renatu Veseckou nebo Borise Štastného. A do sněmovny Motoristy dostala, kromě kritiky zelených politik Evropské unie, právě i ona sloganová větička o ukončení Fialy a pohlídání Babiše. Části voličů zklamaných z Fialova kabinetu totiž nabízela sice poněkud neomalené a nejisté, leč pragmatické řešení. Něco ve stylu rčení na hrubý pytel hrubá záplata.
Nevyužité sucho
Pro prezidenta Petra Pavla však byl čestný prezident Motoristů Filip Turek až příliš hrubou záplatou, do vlády nejmenovatelnou. Strana se urazila a zahájila politiku extrémní kohabitace. Zatím v ní ale bodoval hlavně prezident. Ten navíc o víkendu vedl po Praze kolonu srazu majitelů motocyklů ikonické značky Harley-Davidson a přes léto se stačil i mezinárodně proslavit jako fotograf závodů formule jedna.
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U Motoristů s velkým M však člověk neví, proč se vlastně jmenují zrovna takto. Kvůli havárii Filipa Turka na I. P. Pavlova? Sotva, vždyť jí potvrdil, že moc neumí řídit nejen závodní, ale v zásadě ani normální auto, kam lze jeho mercedes v terénní úpravě stále ještě zařadit.
Green Deal z politické komunikace strany skoro vymizel, zvláště když její čestný prezident Turek zmíněnou nehodou dosáhl i své dočasné suspenzace z funkce vládního zmocněnce pro zelenou politiku. Ministerstvo životního prostředí řídí Igor Červený, jenž ale zatím vyvolal nejvíce pozornosti svou absencí na tiskové konferenci na Slapech, kde Andrej Babiš vyhlásil nesmiřitelný boj proti suchu.
Z politického hlediska by držení rezortu životního prostředí v době extrémních veder a velkého sucha mělo znamenat terno, výhru v loterii, jelikož jeho agenda nyní hodně zajímá každého, nejen ekologické aktivisty či mládež ovlivněnou na sociálních sítích svými vrstevníky vystupujícími pod hlavičkou greenfluencingu. Avšak Červený sedí v úřadu se svázanýma rukama, poněvadž stále musí brát ohled na Filipa Turka, a s ústy přelepenými výrokem stranického šéfa Macinky, jenž vyhlásil konec klimatické krize.
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Ministra kultury Otu Klempíře neberou vážně ani na folklórním festivalu ve Strážnici a před lidmi z kultury se raději schovává. Boris Šťastný je ministrem bez portfeje, leč má důležitou funkci chodit do médií a žehlit tam průšvihy stranických kolegů, jelikož přece jen dovede říci i něco rozumného.
Macinkova aféra
A když už se Motoristé vzchopí a jdou řešit s premiérem rozpočet, tak alespoň částečně dobrý dojem, který tím mohli uhrát, přebije aféra Petra Macinky, jenž patrně naletěl aktivistovi vydávajícímu se za anonymního publicistu Thomase Pauknera. A stal se opět terčem posměchu i rázné kritiky kvůli porušování bezpečnostních pravidel.
Na komunální volby Macinkova strana kromě velkých měst v podstatě rezignovala, na senátní jakbysmet. Člověk nemusí mít k dispozici křišťálovou kouli ani nějaký prognostický ústav, aby budoucnost Motoristů neviděl v hodně černých barvách. Ano, pořád mají šanci se nějak vzchopit. Leč musí začít dělat plno věcí dost jinak.