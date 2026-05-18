Motoristé sobě – vehikl na jedno použití? Zatím předvedli jen nemotornost a ostrou rétoriku

Loni také vyšlo najevo, že byl spíše jen podprůměrným amatérským závodníkem, nikoliv špičkovým formulovým jezdcem, jak se na sociálních sítích dlouho holedbal. Ano, působí sice také jako prezident českého Jaguar klubu, avšak většina majitelů vozů této značky se údajně spolčuje někde jinde. Filip Turek se nadto pyšní ještě sbírkou veteránů, s nimiž prý obchoduje. Ovšem nad financováním sbírky se stále vznáší řada otazníků.
Nikdo další z politiků subjektu nazvaného Motoristé sobě vlastně nemá k automobilům viditelný silnější vztah. Snad jen stranický sponzor a zákulisní hráč, miliardář Richard Chlad, který se rád předvádí v drahých, nejčastěji sportovních vozech. A nezřídka ve společnosti Filipa Turka.
Oba pak mají společnou ještě jednu věc: v minulosti čelili obvinění svých partnerek z násilí. Chlad je prostě podivnou postavou z devadesátek, jež si do současnosti přenesla jejich drsnou etiku i hodně problematický vkus. Jen těžko se ale najde někdo, komu by poskytl důvod, proč Motoristům hodit hlas. Ba spíše naopak.
Do programatiky i volebního apelu Motoristů sobě se však motorismus původně výrazně promítl. Green Deal neboli hodně diskutabilní ekologický kurz Evropské unie zahrnující též zákaz spalovacích motorů představoval velké téma hlavně v době voleb do Evropského parlamentu před dvěma lety. Jeho naléhavost ale poněkud oslabila, jelikož vlády řady členských zemí Unie si uvědomily závažnost dopadů na ekonomický růst i peněženky voličů a prosadily zpomalení či zmírnění rázné cesty k odstranění motorů poháněných benzínem nebo naftou.
Když se loni v létě zdálo, že Filipu Turkovi jeho aféry zlomí vaz a s ním i všem Motoristům, začal stranu v kampani více reprezentovat předseda Petr Macinka a další kandidáti do nadcházejících parlamentních voleb. Strana též pozměnila volební rétoriku, mimo jiné důrazem na NATO a prozápadní orientaci České republiky.
Strana tudíž ještě více zacílila na voliče ODS či prostě na její historické příznivce, tedy na lidi, kteří občanské demokraty v dávnějších dobách volili, avšak mezitím přeběhli jinam, třeba k Trikoloře nebo ke Svobodným. Motoristé tak pronikli do Sněmovny zčásti na úkor koalice Spolu, zejména ale na úkor bloku kolem Okamurovy SPD, kam se Svobodní i Trikolora zařadili.
Kampaňové heslo: „Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše. Opravíme stát.“ nesporně oslovilo část voličů rozladěných z kabinetu Petra Fialy a zároveň obávajících se důsledků comebacku Andreje Babiše. A povolební matematika katapultovala stranu rovnou do vlády.
To je pro mladý politický subjekt pokaždé velmi riskantní angažmá. Snadno totiž vyjde najevo, že nová strana nemá do funkcí souvisejících s vládnutím dost schopných lidí. A že už nestačí jen kritizovat a slibovat, poněvadž voliči začnou požadovat konkrétní výsledky působení svých favoritů a měřit je obsahem vlastních peněženek.
Co zatím Motoristé ve vládě předvedli? Především jistou nemotornost, danou i politickou nezralostí a nezkušeností. Umanutě trvali na nominaci Filipa Turka na ministerský post a pustili se do války s prezidentem Petrem Pavlem. Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka měl sice dobrý projev v OSN, leč jinak lze jeho slova i činy ve funkci označit za příliš ideologické a verbálně přehnaně útočné, cílící primárně na skalní fanoušky strany na sociálních sítích.
Ostrá rétorika zaměřená proti údajným alarmistickým aktivistům nebo nevládkám jim asi konvenuje, avšak ani skalním příznivcům nemusí časem stačit. Čistkami v ministerském aparátu si jak Petr Macinka, tak duo Igor Červený – Filip Turek snadno podvážou akceschopnost svých úřadů.
Oto Klempíř coby marketér možná pomohl dostat Motoristy do Sněmovny, roli ministra kultury ale zatím příliš nezvládá. Nejen v očích příznivců současné opozice, což by se dalo pochopit již vzhledem ke skutečnosti, jakou stranu reprezentuje a v jaké vládě zasedá. Problém s ním však údajně má i premiér Babiš, protože Klempíř neumí komunikovat s profesními skupinami spadajícími pod jeho resort a zařídit alespoň pragmatickou harmonii. Vyvolává chaos, jeho zdůvodňování určitých kroků je zpravidla nesrozumitelné.
Nedobré vysvědčení vystavili Klempířovi i jeho vlastní voliči. V průzkumu agentury NMS pro Novinky, kde respondenti známkovali ministra kultury jako ve škole, obdržel celkově čtyřku. Přívrženci opozice mu sice napařili rovnou kouli, leč ani u příznivců Motoristů si nevedl kdovíjak skvěle – dostal od nich trojku.
V názorech na způsob financování a celkovou reformu veřejnoprávních médií voliči ve zmíněném průzkumu projevují rozpolcenost, avšak dokonce ani příznivci současné opozice ji nevnímají jako prioritní. „Vládní strany vyhrály volby s apelem na ekonomickou stabilitu a snižování nákladů na život. Občané tedy od vlády očekávají spíše práci v oblasti nastartování ekonomiky, dostupnosti bydlení a snižování schodku státního rozpočtu,“ sdělila Novinkám politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
Motoristé každopádně tápou i ohledně své ideové profilace. Označují se za stranu pravicovou a konzervativní, ba za jedinou autentickou pravici, dbající odkazu Václava Klause. Dle svých předvolebních hesel by nyní měli hlavně krotit bobtnající schodky státního rozpočtu. Zatím je ale spíše pasivně přijímají a schvalují – cynik by řekl výměnou za koryta. Hrozí jim tak, že skončí někde v bazaru jako neprodejný vehikl na jedno použití.