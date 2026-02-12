Motoristé jsou otloukánky. Do značné míry si to ale přivodili sami

Ano, Motoristé jsou „magoři“, myšleno tak, jak kdysi konsensuálně onálepkoval Karel Schwarzenberg naše sousedy Rakušany za jejich odpor k výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Motoristé jsou z mnoha pohledů také poněkud umanutí, trošku jednostranně zaměření podivíni, nicméně nejsou ani nedemokratickou, protisystémovou, ani protizápadní stranou a též nemůžete tvrdit, že by byli stranou promoskevskou. Tak proč se kvůli nim tak šílí?
Pánové Macinka a Turek si velmi libují v poněkud dětinském chlapáctví, které je doprovázeno silnými slovy a pozorovatel se nemůže zbavit dojmu, že tyhle dva politiky samoúčelné provokování velice baví. Nicméně součástí koalice jsou i jedinci rozhodně antisystémoví, kterým média nevěnují žádnou mimořádnou pozornost. Lze to odbýt poukazem k faktu, že Motoristé mají ministry straníky a ti mohou být nebezpeční. Jak? Hodlají snad zavádět nějaké motoristické zákony, kterými budou šikanovat nemotoristy?
Dvojministr Macinka plánuje na svých resortech změny a škrty, které jistě zaslouží diskusi, dost možná i hlasitý odpor, nicméně pokud s nimi chce někdo hnout, neměl by na jejich provokace naskakovat ve stejném duchu a urážky oplácet urážkami. Celá debata totiž zákonitě končí tím, že oba dotčení motomani na sborový křik: „Macinka a Turek smrdí“ reagují jen pokrčením ramen a odkazem na nevěcnost „kritiky“.
Ministr Klempíř je v podobné situaci, sice neprovokuje tak okatě, ale například pozvání slovenské ministryně kultury Šimkovičové do Prahy či demonstrujících herců na pohovor na ministerstvo nelze chápat jako taktické a vstřícné kroky.
Titulek: Učí se Klempíř u Šimkovičové, jak kultuře zakroutit krkem? však v Respektu uvozuje článek plný temných narážek, avšak není zde jediný čin, který by k takovému vývoji ukazoval. Kulturní obec ministra nechce milovat a on ji k tomu, aby se vůči němu vymezovala, mocně vybízí.
Vše, co si netroufli připsat Klausovi
Uvedené však nevysvětluje míru nechuti, rozhořčení či dokonce nenávisti, jíž jsou Motoristé vystaveni. Jedním z vysvětlení může být jisté spojení strany s Václavem Klausem, který pro mnohé představuje rezidua toho nejhoršího z devadesátých let. A vše, co si netroufli připsat Václavu Klausovi, nyní připisují Macinkovi s Turkem a spol. Tahle optika jim též umožňuje malovat si ODS jako jakousi progresivní stranu, která nikdy nebrojila proti „dalajlamismu“ či proti veřejnoprávním médiím.
Dalším možným výkladem může být právě kompatibilita s demokracií. Motoristé nehlásají nic převratného a tak mnohým vadí, že jsou součástí hanebné „koalice nevydávání“, jak lze současnou vládní většinu též nazvat. Zatímco na pány Babiše a Okamuru lze bez námahy vršit obvinění a připomínat jejich chyby, přešlapy a zlé skutky, na Motoristy neměli jejich odpůrci nic.
Proto „bylo třeba“ vytáhnout z minulosti kohokoli vše špatné. A rázem je Filip Turek fašoun, xenofob a rasista, všichni ostatní Motoristé vlastně tak trochu též. Když navíc dav, který druhdy svorně demonstroval proti „znásilňování ústavy“ Milošem Zemanem, radikálně a na povel změní názor, lze nenávist k Motoristům interpretovat jako boj za prezidenta a jeho domnělou pravomoc jmenovat či nejmenovat ministrem, koho chce.
Nejslabší, zato nejmocnější?
Motoristy nemá smysl hájit, většinu negativních reakcí vyvolali sami, nicméně se jeden nepřestává divit, jak rychle se může partaj stát otloukánkem médií a sociálních sítí. Navíc to vypadá, jako by nejslabší strana byla v očích odpůrců vlády tou nejmocnější a tedy nejnebezpečnější.
Přejme naší opozici, aby se rychle vzpamatovala a našla témata, kterými voliče osloví, jinak naše politika zdegeneruje v jalové demonstrování, bez programu a beze smyslu – demonstrování za status quo. Nic se nesmí měnit, vše musí zůstat tak, jak to minulá vláda zanechala. Je vůbec možné demonstrovat za nehybnost a neměnnost? V Česku ano.