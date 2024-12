Motoristé hodlají zachránit „starý dobrý svět“. Chtějí-li ale dojet do sněmovny, budou muset ještě něco přidat

Strana oznámila přijetí 1415 nových členů, což na zdejší poměry není zrovna málo. Zaplatí-li členské příspěvky, získají slevu na pohonné hmoty na čerpacích stanicích po celé republice, konkrétně až korunu a padesát haléřů na litr letos, a dokonce ještě o korunu navíc v příštím roce. Což na kongresu garantoval jeden z čestných hostů, bývalý automobilový závodník a prezident Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Oldřich Vaníček.

Sjezd nebyl volební, a u volantu tudíž zůstalo staronové vedení v čele s předsedou Petrem Macinkou. Europoslanec Filip Turek, největší hvězda Motoristů, zatím členství nepřijal, z Královky si ale odvezl titul čestný prezident. A rozhodně zatím nepotvrdil kandidaturu ve volbách do Poslanecké sněmovny, byť ji samozřejmě ani nevyloučil.

Předseda Macinka ve svém projevu předestřel základy ideového vymezení strany v podobě desatera „hodnot, oblastí, komodit či entit, které NEJSOU a nesmí být vnímány jako NEPŘÁTELÉ“. Jsou jimi, logicky na prvním místě, automobil, pak člověk, jehož rozvoji a blahobytu má planeta Země sloužit, ne naopak. A dle předsedy Motoristů je člověk „samozřejmě pouze muž a žena, bez ohledu na psychickou poruchu několika jednotlivců, kteří … jsou přesvědčeni o své různorodosti“.

Nepřítelem pak není ani klima, jež se mění přirozeně, na základě přírodních procesů, a skoro vůbec ne lidskou činností. Mezi nepřátele tedy nepatří ani energie nebo energetika, jejíž rozvoj nemají svazovat zelené ideologie. Jako dalšího specifického ne-nepřítele, a tedy přítele, uvedl Macinka uhlí. Dále průmysl, trh a českou národní měnu. A v závěru pak zařadil též pravdu (vyzdvihl odpor k potírání tzv. dezinformací) a svobodu, ohrožovanou různými verzemi progresivismu.

Zkrátka řečeno, Motoristé hodlají zachránit „starý dobrý svět“ v pojetí asi nejvýznamnějšího hosta i podporovatele Václava Klause. Koncepci strany coby reminiscence na „klausovskou ODS“, vytuněnou ovšem docela populárním „čadícím konzervatismem“, odpovídá i cíl, jejž na kongresu předseda Macinka vytyčil: v nacházejících volbách porazit právě ODS, kterou považuje za „ztracenou“.

Přítomnost místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka pak vyjadřovala ideální představu Motoristů o povolebním uspořádání. Macinka v rozhovoru pro CNN Prima News označil ANO za hegemona zdejší politické scény, avšak programové směřování příští vlády prý určí právě jeho koaliční partner. „Buď to budeme my, nebo komunisté,“ prohlásil doslova.

Jeho apel může na část voličů, nostalgiků po ODS časů Václava Klause, určitě zabrat: dejte nám hlas a my strhneme Babišův volant doprava. Kolik takových lidí ale existuje? Chtějí-li Motoristé dojet do sněmovny, budou muset ještě (něco) přidat. Mají Turka, ten však stále váhá, zda nedá přednost zajištěnému křeslu v Evropském parlamentu, a stranu ve volbách tak nepodpoří pouze jako „kluk z plakátu“.

Nedlouho před kongresem přitom právě Turek v médiích sliboval, že strana v hale Královka představí řadu zajímavých osobností. Z toho ale v zásadě sešlo. Ex-člen ODS Boris Štastný již za Motoristy (a ANO) neúspěšně kandidoval do Senátu, Jan Zahradil se kolem nich motá už docela dlouho. V odborném týmu mají působit ekonom Vladimír Pikora, někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká či šéf Stomatologické komory Roman Šmucler, jenž ale kvůli nemoci osobně nedorazil. Při vší úctě, nejde o žádná esa ve smyslu tahounů v získávání voličské podpory.

Dle prezentace na kongresu, Motoristé si už vybudovali alespoň základní kostru organizační struktury. A stojí za nimi miliardář Richard Chlad, jemuž to pěkně „zacinkalo“ v hazardním průmyslu, a tudíž může, podobně jako čestný prezident Turek, sbírat drahá auta. A vůbec, strana s podobným programovým zaměřením nemusí mít o movité sponzory z řad podnikatelů nouzi.

Peníze však nejsou všechno. Motoristy táhne osoba Filipa Turka, jenž dovede oslovit mladou generaci ostrou jízdou v serpentinách sociálních sítí. S ním zatím stojí a padají. Ještě se asi někdo připojí, zpravidla ale lidé, kteří vycítí šanci na start nebo restart vlastní kariéry – tím, že se dovedou včas vecpat do té správné rakety. Možná to na nějakých pět šest procent v příštích volbách postačí. Ovšem i kdyby ano, Motoristé se do historie české politiky nejspíše zapíší jako marketingový vehikl na jedno použití.