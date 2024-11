Motoristé přidávají plyn. Jeden Turek nestačí, jaké další osobnosti „vymysleli“?

Ostrou kritikou Evropské unie, zejména jejích ekologických politik a zcela konkrétně zákazu spalovacích motorů dovedl oslovit poměrně široké publikum včetně mladých lidí, a kromě sebe sama tak do europarlamentu dovezl i kandidátku hnutí Přísaha Nikolu Bartůšek.

Turkovi ani jeho největší kritici nemohou upřít schopnost excelovat na sociálních sítích, což je v dnešní době pro úspěch v politice naprosto klíčový faktor. Ta část pravicového spektra, jež se označuje jako konzervativní, euroskeptická, národovecká či populistická, začala jásat a v bývalém automobilovém závodníkovi a sběrateli luxusních vozů spatřovat nadějného lídra, který jí dodá nejen výkonný turbomotor, leč rovnou vrtuli a křídla.

Filip Turek krátce po volbách trošičku provokativně dorazil do Evropského parlamentu (EP) v jednom ze svých bouráků, z hlediska dopadů na životní prostředí patrně „emisním zabijákovi“, což pochopitelně na Instagramu nesmlčel. Rozhodně se s tím ale nespokojil a zůstává činným i v domácí české politice včetně účasti v televizních diskusích. A nelze ho nezvat, jelikož preference Motoristů v řadě průzkumů překonaly hranici pěti procent či se k ní přinejmenším přiblížily na dohled. Navíc, měřeno samostatně, bez Šlachtovy Přísahy, která si vede o něco hůře, s podporou okolo dvou tří procentních bodů.

Avšak zmíněné úspěchy v šetřeních výzkumných agentur stále odrážejí hlavně osobní Turkovu popularitu a patrně nic víc. Zvláště když Motoristé, jimž předsedá pracovník Institutu Václava Klause Petr Macinka, vlastně nic jiného než Filipa Turka zatím neukázali. Mají tedy reálnou šanci proniknout příští rok do Sněmovny, a začít tak skutečně míchat domácími politickými kartami?

Předně, volby do EP znamenají ve srovnání s hlasováním do Poslanecké sněmovny o dost snazší disciplínu. Celá republika tvoří jeden volební obvod, a k sukcesu tudíž může postačit jeden viditelný lídr. A pětiprocentní klauzule platí pro všechny stejně, pro strany i pro koalice.

Sněmovní volby ale probíhají ve čtrnácti volebních krajích, a kromě jednoho celostátního tahouna je tak zapotřebí i dalších třináct lídrů krajských. A tedy rovněž propracovaná organizační struktura a do začátku i nemálo peněž. Dle odhadu Miroslava Kalouska, jenž nedávno popisoval obecné podmínky pro úspěšný start nové strany, řádově desítky milionů korun.

Finance spříznění podnikatelé asi poskytnou, ovšem Motoristé stále provozují především One man show, přičemž jejich hlavní aktér ani není členem strany, ba avizuje, že se mu do žádné partaje vstupovat moc nechce. A je navíc „zadaný“ zvolením do EP. I proto prý poslední dobou čelí tlaku, aby zariskoval, zřekl se lukrativního postu europoslance a kandidoval do sněmovny. „Dokonce tlačí i prezident Václav Klaus, který mi říká, že se to v Česku beze mě nezmění,“ přiznal Turek v jednom rozhovoru.

Sedmého prosince proběhne motoristický sjezd, slovy Filipa Turka „velký kongres“. Má se tam představit nejen členská základna, ale snad i část „úžasných osobností“, které Motoristé prý „vymysleli“, leč jména nyní nemohou prozradit. Jejich mládežnická organizace Generace Motor neboli MotorGen je zatím především poměrně strohou webovou stránkou studenta českého jazyka, literatury a historie Matěje Gregora. Klade si však za cíl zformovat „komunitu mladých lidí obou pohlaví“, kteří se nechtějí nechat převychovat genderismem či jinými agresivními ideologiemi.

Programově se Motoristé dle Turka snaží profilovat jako „ODS revival“, hodlají prosazovat „revival euroskeptické myšlenky“. Čerstvý europoslanec se nedávno na Instagramu dokonce pochlubil béžovým Mercedesem W140 s poznávací značkou BMZ 99-62, přičemž zkratku dešifroval jako Brusel Musí Zemřít.

V mediálních výstupech je zpravidla uměřenější, prý nechce přímo Czexit, avšak zásadní změnu EU určitě ano. Motoristé i Turek každopádně vystupují jako kovaní pravičáci, a tudíž jim údajně začíná vadit Šlachtova Přísaha, v jejich optice příliš levicová. Koalice s ní by každopádně znamenala nutnost překonat osmiprocentní klauzuli, a tedy jisté riziko.

Pokud by se Motoristům podařilo etablovat, tak nejen na úkor ODS či SPD potažmo Trikolory, ale též hnutí ANO, s nímž v EP sdílí frakci Patriotů pro Evropu. Oproti tomu, komu mohou ubírat, s tím pak mohou i koalovat, poněvadž překryv částí elektorátu zpravidla odráží též překryv programový.

Potenciál k dalšímu růstu v jejich okruhu nesporně existuje, ovšem jeden Filip Turek, jakkoliv obratný na sociálních sítích, na něj nestačí. Počkejme si proto radši do sedmého prosince, až Motoristé odhalí, jaké další osobnosti „vymysleli“.