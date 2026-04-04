Praha se snad konečně otevře výstavbě mrakodrapů. I když… máme před volbami

Po dlouhou dobu se pyšnil nálepkou nejvyšší stavby v Praze funkcionalistický Dům odborových svazů, dnes Radost, se svými 52 metry. Ten před dvěma lety oslavil 90 let. Ještě v roce 1968 se počítalo s tím, že v hlavním městě porostou mrakodrapy jako houby po dešti, koncentrovat se měly v symbolu socialistické výstavby.
Nakonec v Praze na Jižním Městě v 70. letech vyrostlo sídliště, jehož domy však stometrové – tedy mrakodrapové výšky – nikdy nedosáhly. Slovy klasika: soudruzi zřejmě někde udělali chybu. Jediným skutečným věžákem se tak v té době mohly pyšnit Malešice, kde tamní panelák měl plných 22 nadzemních podlaží.
Další etapu vysokých domů si vystřihla Praha na přelomu 70. a 80. let minulého století na Pankráci. Tehdy zde vyrostly dva více než stometrové domy City Empiria a později City Tower, aby třetí do party přibyla V Tower.
Od té doby uplynulo dalších pár let, až loni kývli městští zastupitelé na výstavbu mrakodrapu Top Tower u stanice Nové Butovice. 125 metrů vysoký mrakodrap má „zdobit“ ještě o 10 metrů vyšší konstrukce v podobě lodního vraku.
Tento „Titanic“, jak se projektu přezdívá, bude moci dostat další sourozence, alespoň to předpokládá nový pražský územní plán, který počítá s výstavbou mrakodrapů v dalších městských částech. Více než stometrové budovy by tak mohly vyrůst třeba na Bohdalci, ve Vysočanech, na Roztylech, tedy spíše okrajových částech Prahy. A o něco blíže pak povoluje nový územní plán i budovy 70 až 80metrové.
Je otázkou, zdali developeři budou mít o takové budovy zájem, ale vzhledem k špatné bytové situaci v Praze by mrakodrapy mohly přispět k uspokojení nenasytné poptávky po bydlení v metropoli. Stavět více do výšky by mohlo učinit bydlení dostupnějším a zároveň respektovat moderní urbanistické koncepty i životní prostředí.
Současně je potřeba si uvědomit, že samy bytové věže špatnou situaci s bydlením v metropoli nevyřeší. Klíčová bude totiž i doprovodná infrastruktura, která je pro městský život nezbytná.
A případné – byť možná ambiciózní - stavby navíc mohou narazit na některá úskalí. Jedním z nich se může stát třeba jen požadavek na parkovací místa, což je už dnes problémem při daleko nižších budovách.
Do hry určitě vstoupí NIMBY efekt, kdy veřejnost pochválí architektonický návrh, který by dle slov náměstka primátora Petra Hlaváčka v případě budov nad 40 metrů měl vždy vzejít z architektonické soutěže, ale realizaci pak bude obstruovat. O délce povolovacích procesů v Česku už toho bylo napsáno tolik, že by to vydalo na nejednu výškovou budovu, nicméně u developerů to je jedna z hlavních překážek, proč nedokáží stavět rychleji.
A nesmíme zapomínat na památkáře, kteří měli silný odpor už k budovám na Pankráci, kde tamní věžáky narušily pohled na historickou část s Pražským hradem v čele. Ostatně celá řada památkářů je celou řadu let přesvědčená, že tyto jediné výškové budovy v hlavním městě jsou chybou, kterou nemáme replikovat. Nelze tedy čekat, že najednou budou stavbu mrakodrapů vítat s otevřenou náručí.
Praha si to zaslouží
Přesto této změně (a nejen), kterou nový územní plán přináší, musíme zatleskat. Mohla by totiž Prahu architektonicky posunout a odnálepkovat označení, že metropole je architektonický skanzen. Možná si i leckdo vzpomene na architektonicky odvážný projekt knihovny Jana Kaplického pro pražskou Letnou – tzv. blob. A to nešlo o výškovou budovu.
Inspiraci pro vysoké budovy je přitom odkud brát. Proč jiná evropská města nemají s vysokými budovami problém? Snad se tedy i Praha dokáže v tomto směru posunout na jejich úroveň. Rozhodně by si to podle mě zasloužila.
Prvním krokem však bude schvalování územního plánu ze strany městských zastupitelů, které by mělo proběhnout na konci května. A to je v podstatě proces politický, což může být faktor, který může promluvit velmi hlasitě. I proto, že letošní rok je rokem komunálních voleb a v květnu už může jet naplno předvolební kampaň. A jak kdysi trefně poznamenal americký spisovatel Harry Kemelman: „Hlavní zásadou politika je – být zvolen.“
Nezbývá než držet palce, aby územní plán hlasováním prošel a umožnil Praze architektonický i urbanistický rozvoj.