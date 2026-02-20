Nejhutnější smog svého života jsem zažil přibližně před deseti lety v indickém Dillí. Přestupoval jsem na místním letišti. Za oknem proskleného terminálu se povalovalo cosi jako šedobílá mlha. Skutečnou mlhu ovšem tvoří kapky vody, případně ledu, rozptýlené ve vzduchu. Je osvěžující. Mám ji docela rád. Ovzduší v Dillí však místo vody obsahovalo jedovatý chemický koktejl.
Zahrnoval motorové spaliny, saze z domácností i uhelných elektráren, popel uvolněný při vypalování okolních polí nebo dým z hořících skládek. Dalo by se pokračovat. Smog ve zhruba dvacetimilionovém městě má mnoho různých zdrojů.
Napoprvé jsem ho jen viděl. Před osobním setkáním s ním mě ochránila vzduchotechnika letiště. O měsíc později jsem však vzduch Dillí sám důkladně okusil.
Vracel jsem se z Indie zpátky do Česka. Znovu jsem přestupoval na stejném letišti. Navazující spoj mi ale letěl až za skoro čtyřiadvacet hodin. Musel jsem proto někde ve městě přespat.
Cesta za bankomatem
Znečištění bylo zrovna o dost mírnější než při mé první návštěvě. Přesto jsem ho vnímal. Když jsem opustil letištní halu, vzduch mi připadal těžký, olejnatý, plný prachu a popela. Pobyl jsem v něm opravdu řádně. V den mého odletu se indická vláda rozhodla zrušit některé bankovky. Způsobilo to značný chaos.
V bankomatech došly peníze. V mém – levném – hotelu ale chtěli jen hotovost. Bloudil jsem proto v jeho okolí a hledal, kde si nějakou vybrat. Podivnou pachuť vzduchu jsem cítil celou dobu. Místní si toho nevšímali. Asi jsou zvyklí.
Moji krátkou návštěvu indického velkoměsta mi teď připomněl výzkum týmu Markuse Knadena z Institutu Maxe Plancka v německé Jeně. Týkal se vlivu znečištění ovzduší na chování mravenců. Konkrétně šlo o tříatomovou formu kyslíku, ozon.
Pochází z oxidů dusíku a těkavých organických látek. Ty se do vzduchu dostávají spalováním kdečeho. Následně je rozkládá sluneční záření. Jeden z produktů těchto reakcí je i ozon.
Knaden a jeho spolupracovníci založili v laboratoři kolonie pěti různých mravenčích druhů. Odebírali z nich jednotlivé dělnice. Na nějakou dobu je vkládali do uzavřené skleněné nádoby se zvýšenou koncentrací tříatomové formy kyslíku. Podobné hodnoty se občas dají naměřit i přímo v Jeně.
Čichový kód
Po pobytu v komoře vědci vypustili dělnici zpátky do mraveniště. Její sestry na ni začaly útočit. V případě jednoho z mravenčích druhů, Ooceraea biroi, mělo znečištění snad ještě horší následky. Když vědci vložili do komory larvy, dělnice je po návratu do hnízda ignorovaly. Nechaly je zemřít hladem.
Vysvětlení obou podivných jevů spočívá ve způsobu mravenčí komunikace. Dělnice se navzájem poznávají po čichu. Jejich pevná vnější kostra je pokrytá směsí uhlovodíků. Každá kolonie má svou jedinečnou kombinaci.
Je to něco jako čárový kód prokazující příslušnost mravence k hnízdu. Ozon jednu ze skupin těchto identifikačních látek rozkládá. Konkrétně jde o alkeny.
Tato skupina uhlovodíků má mezi dvěma ze svých uhlíků dvojnou vazbu. Ozon ji štěpí. Způsobuje tím změnu pachu mravence. Když se vrátí mezi své sourozence, je z něj pro ně vetřelec.
U lidí to naštěstí funguje jinak. Sám jsem toho důkazem. Moji příbuzní a známí mě po návratu z Dillí poznali. Všichni se ke mně také chovali mírumilovně. Možná by ale mělo smysl koncentrace ozonu víc hlídat. Člověk nikdy neví. Lidé jsou dneska naštvaní na kde co.