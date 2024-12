Terorista, nebo obratný politik? Kdo je Muhammad al-Džúlání, nový vládce Sýrie

Oči západních politiků, bezpečnostních expertů i části veřejnosti jsou od počátku prosince upřeny na jedno jméno a jednu otázku: Kdo je Muhammad al-Džúlání? A co má za lubem? Orientace oslovila autorku, která se dotyčnému věnuje již několik let.

Muhammad al-Džúlání přišel na svět nejspíš v roce 1982 v oblasti Golanských výšin, proto také používá nom de guerre al-Džúlání, tedy arabsky „golanský“. Jak teprve před pár dny přiznal, narodil se jako Ahmed Husajn al-Šar’á. Na stejném místě, v horách na hranici mezi Izraelem a Sýrií, přišel na svět už jeho dědeček, jehož v roce 1967 vyhnal zásah izraelské armády. Otec i děd byli jistý čas v odboji: jeden proti Francii v Sýrii, druhý proti Izraeli.

Pro nás je důležité, že Džúlání je zakladatelem organizace Džabhat al-Nusra, kterou v průběhu let několikrát přejmenoval a ideologicky posunul a která dnes pod jménem Hajat Tahrír al-Šám (HTS) funguje jako jakási střecha pro několik různých syrských opozičních skupin.

Na proměnách jeho organizace se ukáže i proměna džihádisty, jenž v napojení na al-Káidu bojuje za celosvětový chalífát, v umírněného islamistu, jenž chce vyjednávat s ostatními hráči v regionu.

Al-Džúlání vyrostl v Damašku v oblasti, kterou sám nazval „liberální čtvrtí střední třídy s nízkou religiozitou“, do mešity začal chodit až později. Na začátku války v Iráku v roce 2003 už je v Bagdádu, kde jej posléze zatknou Američané. V iráckých věznicích stráví pět let a dochází i k setkání, které bude pro jeho život osudové: potkává se s Abú Bakrem al-Bagdádím, vůdcem al-Káidy v Iráku a posléze lídrem Islámského státu (ISIS). A ten jej posílá do Sýrie s úkolem vytvořit novou frakci: Džabhat al-Nusru.

Hrdinové beze strachu

Džúlání je propuštěn v roce 2011 a hned další rok vydává manifest Džabhat al-Nusra s názvem Shrnutí toho, v co věříme a čím uctíváme boha, manifest plný salafistické radikální ideologie i nutnosti boje proti nevěřícím. Nadále udržuje vztahy s al-Káidou: polovina rozpočtu frakce pochází od ní a polovina od ISIS.

Jméno Džabhat al-Nusra li-Ahl al-Šám ve volném překladu znamená „fronta pomoci syrskému lidu“. Li Ahl al-Šám naznačuje regionální působení hnutí, které nemíří pouze na území dnešní Sýrie. Organizace ignoruje současné politické reálie, ale využívá termínu Bilad al-Šám, který označuje uspořádání regionu před Sykes-Picotovou dohodou.

Už v polovině roku 2012 se Džúláního frakci podaří začlenit mezi ostatní syrská opoziční hnutí, na přelomu let 2012 a 2013 hraje klíčovou roli v několika bitvách proti Asadově režimu. Přestože ostatní opoziční strany nesouhlasí s její islamistickou ideologií, dokonce i bojovníci Svobodné syrské armády (FSA) ji nazývali „hrdiny války, kteří bojují bez strachu a zaváhání“.

Kdo však názor na Džúláního nezměnil, jsou Američané. Ti se obávají zejména vazeb na al-Káidu, s níž v té době válčí v mnoha zemích (Usámu bin Ládina zlikvidovali teprve v květnu 2011). Koncem roku 2012 proto USA oficiálně a jednoznačně říkají: „Džabhat al-Nusra je odnož al-Káidy v Iráku.“ Tím ji automaticky zařadí na seznam teroristických organizací.

Američané se tím snaží odradit ostatní opoziční hnutí od spolupráce. Ta se však staví na stranu Džúláního: tři dny poté vycházejí tisíce lidí do ulic se sloganem „Konec americké intervence, my všichni jsme Džabhat al-Nusra.“. Džúláního projektu roste popularita i vliv, hlavně v Aleppu. Díky tomu má prostor i pro rozvíjení sociálních aktivit, jimiž snaží legitimizovat své působení před světem. Koncem roku 2012 Džabhat al-Nusra zakládá dokonce i dvě charitativní organizace a popularitu získává i poměrně nečekaně: pořádá „zábavné dny“ pro děti.

Třikrát otočený kabát

Na jaře roku 2013 však přichází zvrat. Abú Bakr al-Bagdádí, někdejší mentor a hlavní představitel Islámského státu, veřejně oznamuje jednak napojení Islámského státu v Iráku na Džabhat al-Nusra, jednak pohlcení Džabhat al-Nusra Islámským státem a jeho přejmenování na Islámský stát v Iráku a al-Šám. Jenže ISIS je frakce s velmi brutálními praktikami. Ze strachu ztráty vlivu, který si frakce v Sýrii vydobyla, vydává 36 hodin poté Džúlání nahrávku, na níž obojí odmítá.

Džúlání si je vědom, že odtržením od ISIS ztratí peníze i bojovníky, ale zjevně spojení s ISIS vnímá jako zásadní problém, zejména kvůli dobrým vztahům se zbytkem opozice. Tím ukazuje, že je schopen obětovat svůj dlouhodobý cíl (založení islámského státu na území Bilad al-Šám) pro cíl krátkodobý: svrhnutí Bašára Asada a jeho režimu.

Rozbroj mezi Džúláním a Bagdádím řeší přímo al-Zaváhirí, šéf al-Káidy. V reakci na rozkol s ISIS se Džúlání rozhodl organizaci přejmenovat na Tanzím Káida al-Džihád al-Šám Džabhat al-Nusra: odstřihuje se od Islámského státu, na druhou stranu ale zároveň výslovně jmenuje al-Káidu.

Přesto během roku 2016 začíná dosud velká popularita Džabhat al-Nusry klesat. Obliba vydobytá vojenskými úspěchy vadne ve chvíli, kdy frakce získá města pod svou kontrolu a obyvatelé již nepotřebují její vojenskou sílu a dovednosti.

A tak Džúlání přichází s další přestavbou: vzniká Džabhat Fatah al-Šám. Nechává se dokonce slyšet, že Džabhat Fatah al-Šám vzniká „bez vazeb na jakékoli externí entity,“ čímž je samozřejmě myšlena zejména al-Káida. Na rozdíl od prvního rebrandingu z roku 2013 dochází i k výrazné změně jména. Stále jsou zachovány termíny džabhat a al-Šám, výraz nusra je ale vyměněn za termín fatah. Fatah znamená triumf, dobytí nebo podmanění. Volný překlad nového názvu je tedy Fronta pro dobytí Levantu.

Vznik Džabhat Fatah al-Šám a údajné ukončení vazeb s al-Káidou přijímají ostatní syrské opoziční skupiny pozitivně. Pohledy na reálný vztah Džabhat Fatah al-Šám s al-Káidou se však lišily a dodnes liší. Nicméně faktem je, že Zaváhirí, který po smrti Usámy bin Ládina převzal vedení al-Káidy, prohlásil, že jde o porušení slibu, a celou situaci označil za zradu.

Tolerantní džihádista

Změnil se i Džúláního vztah k nevěřícím. Zatímco Džabhat al-Nusra explicitně říkala, že neuznává jiná náboženství než islám, a o nevěřících mluvila jako o nepřátelích islámu, Džabhat Fatah al-Šám k nim zastává umírněnější postoj. To lze doložit pátým bodem manifestu: „Usilujeme o ukončení útisku těch, kdo jsou utlačováni, ať se jedná o lid islámu, či o nevěřící…“

Jenže ani toto přejmenování nepřineslo Džúláním plánované ovoce: sloučení s jinými opozičními stranami se nepodařilo a odstřižení se od al-Káidy nepřimělo USA ani Izrael, aby hnutí vyjmuly z klatby. A tak v lednu 2017 splynutím několika povstaleckých skupin vzniká pod Džúláního vedením nový projekt: Hajat Tahrír al-Šám. Projekt, který v půli letošního prosince během několika dní zlikvidoval Asadův režim a teď se z Damašku snaží světu vysvětlit, že je pro něj přijatelným vládcem Sýrie.

Muhammad po dobytí Damašku přízvisko al-Džúlání přestal používat. Říká si Šará. Proč? Jméno Mohamed z Golan by mu příliš nezjednodušilo jednání s Američany, které chce přesvědčit, aby jej vyřadili ze seznamu teroristů. Zatím se zdá, že svět je jeho proměnu připraven „koupit“. Přinejmenším Evropa.

Autorka studuje bezpečnostní studia na FSV UK a Blízkovýchodní studia na FF UK