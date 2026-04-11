Nový trendy účes na jaro? Řekněte si u kadeřníka o baby mullet. Vrací se na led i do Hollywoodu

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
Sestřih přezdívaný čolek nebo deka, kdysi terč posměchu a internetových vtípků, zažívá nečekanou vlnu popularity. Mullet se nyní proměnil v jeden z největších trendů současnosti známý pod názvem „lettuce haircut“. Kteří slavní muži mohou za jeho věhlas? A jak dnes o mullet pečovat?
foto:  Michal Růžička, MAFRA

Paul McCartney hrával v 80. letech na kytaru ve střídmější variantě mulletu.
Brad Pitt právě natáčí v Amsterdamu nový psychologický thriller The Riders ve...
Ve sportovním světě propaguje pokrývku krku německý hokejový obránce Moritz...
Na premiéře filmu Bouřlivé výšiny zaujal australský herec Jacob Elordi moderní,...
Účes „vpředu byznys, vzadu párty“ sice zpopularizovali především hokejisté, ale jeho kořeny sahají až do raných 80. let. V té době ho v extravagantních podobách nosil David Bowie a zpíval u toho hit Let’s Dance. Ve střídmější variantě mulletu hrával na kytaru i Paul McCartney.

Symbolem se ovšem stal díky Jaromíru Jágrovi, nositeli mohutně kudrnatého a opečovávaného mulletu, který mu vykukoval zpod helmy už když hrál za Pittsburgh Penguins. Mullet byl se slavnou šedesátosmičkou tak spjatý, že když ho v roce 1999 ostříhal, bylo z toho pozdvižení. Poté, co účes ztratil jednoho ze svých nejvěrnějších, začal postupně mizet, až se stal specifikem jedné vysmívané subkultury. Jenže s návratem nostalgie po 80. letech – zejména během pandemie – zažil mullet nečekaný comeback. A dnes ho znovu objevuje nejen sportovní svět, ale také Hollywood.

Na place i na ledě

Pokud jde o nové trendy, nemůže ve výčtu stylových mužů chybět britský zpěvák Harry Styles. Na své nové desce Aperture koketuje s retrem v krátkém vystříhaném mulletu s delšími pejzy. Na premiéře filmu Bouřlivé výšiny zase zaujal australský herec Jacob Elordi moderní, jemně rozcuchanou verzí tohoto účesu. Zato jeho americký kolega Connor Storrie ze seriálu Heated Rivalry (Spalující rivalita) si oblíbil kratší a uhlazenější „lettuce haircut“.

Australský herec Jacob Elordi a jeho moderní verze mulletu.

Výraznou proměnou prošel také irský herec Barry Keoghan, který si nechal narůst „deku“ kvůli roli Ringo Starra v připravovaném filmu The Beatles. A dokonce i herecká star Brad Pitt právě natáčí v Amsterdamu nový psychologický thriller The Riders ve velmi rozcuchaném a neupraveném mulletu. I když nepochybujeme o tom, že si Pitt svůj účes na červený koberec vyfouká a upraví. Ve sportovním světě zase propaguje pokrývku krku německý hokejový obránce Moritz Seider a dokazuje, že mullet na led stále patří. Ostatně i samotný Jaromír Jágr se tu a tam ke slavnému účesu vrací.

Už to není zanedbaný účes bez péče

Nyní má čolek promyšlený střih, který vyžaduje šikovnou ruku kadeřníka i styling. Typický je dnes takzvaný „baby mullet“, kdy zadní část vlasů jen lehce olizuje krk, strany jsou jemně vystříhané a vršek zůstává delší, výrazně texturovaný, zvlněný. Právě proto je důležité nechat se ostříhat u zkušeného kadeřníka, který umí pracovat s vrstvami, aby účes nepůsobil demode.

Pikniková deka nebo marmeláda? Bývalá Trumpova mluvčí sklízí kritiku za kostkované šaty

Při nošení hraje klíčovou roli úprava. Proto zapomeňme na éru nemytých vlasů, dnešní mullet je svěží, čistý a rošťácký. K dosažení takového efektu se používají texturizační pudry, spreje se slanou vodou i aktivátory vln. Ač silně kontrolovaný, výsledek má působit cool a nenuceně. Dáte mulletu šanci?

