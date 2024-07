Proto, že je rádi používají představitelé Ruska a Číny a že tím lákají další země k protiamerické politice, jako se o to snažily třeba na zasedání Šanghajské organizace pro spolupráci v Kazachstánu. Jenže ona to nejsou proruská konstatování, ale spíš realita a vysvětluje to i chování Donalda Trumpa či premiéra Viktora Orbána.