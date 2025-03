Musk kráčí v Babišových stopách. Nebude zatracovat den, kdy se rozhodl jít transparentně do politiky?

Důvod: podpořil Donalda Trumpa, který mu dal kancelář v Bílém domě, odkud řídí Úřad pro efektivitu vlády (zrušen má být 4. července 2026), navíc o místo druhého nejmocnějšího muže USA soutěží s viceprezidentem J. D. Vancem. Progresivní propaganda z něj udělala nepřítele státu, tvrdí, že Trumpa řídí oligarcha Musk. Proto on – a ne prezident – bývá hlavním terčem demonstrací a mediální hysterie. Je vidět, že cílem levicové elity je otrávit jeho vztah s Trumpem a dotlačit prezidenta k tomu, aby Muska poslal k vodě.

Nadšení rodáka z Jižní Afriky pro prezidenta se zdá být upřímným a v jeho integritě (souladu mezi myšlenkami, slovy a činy) zatím nelze najít deficit. Trump má rád, když ho obdivují, a jistě mu imponuje, že nejkreativnějšího a nejbohatšího podnikatele světa má u sebe. Trump ale má skvělé politické instinkty a dokáže včas vycítit, zda nějaká osoba mu pomáhá uskutečnit jeho strategické cíle, nebo mu na této cestě překáží. Dobře ví, že Musk mu významně pomohl dobýt Bílý dům nejen kvůli obrovské finanční pomoci, ale i díky koupi společnosti X (dívčím jménem Twitter), čímž ukončil pokrokáři léta úspěšně provozovanou cenzuru na sociálních sítích.

Musk loni vše vsadil na jednu kartu a vyhrál. Nebude ale nakonec zatracovat den, kdy se rozhodl jít transparentně do politiky, stejně jako to udělal Andrej Babiš? Přitom oba si mohli zvolit voňavou cestu okultního hybatele za oponou. Mohli se zařadit do dlouhé řady byznysmenů, kteří tajně platí politiky a každý takto investovaný dolar jim přinese tisíciprocentní zisk. A čím déle dokáže takový boháč zůstat neviditelným, tím více jeho moc sílí, protože se stává absolutně nekontrolovatelným, což znamená, že tím větší kus veřejného majetku může díky korupci převést co nejlevněji na sebe.

Už po dvou měsících ve funkci Musk vidí, jak vstupem do politiky uškodil svým firmám. Ceny jejich akcií klesají (od prosince 2024 Tesla ztratila 54 procent), prodej jeho aut v EU za letošní leden a únor klesl na polovinu, přitom za stejné období odbyt elektroaut vzrostl o 28 procent. Když se na to dívá Babiš, jistě děkuje bohu, že nedal Agrofert na burzu.

Nejextrémnější formou nenávisti proti Muskovi je vandalismus. Skupiny levicových fanatiků ničí zaparkované tesly a autosalony, dokonce inzultují řidiče za volantem této značky. Je to absurdní, protože tyto vozy se těšily velké popularitě právě u progresivistů, kteří nepatří mezi Trumpovy voliče. Situace se natolik vymkla kontrole, že ministryně spravedlnosti Pam Bondiová ničení tesel označila za teroristický čin, za což hrozí až 20 let vězení…

Musk je jistě kontroverzní osobou s často excentrickými názory, ale jeho práce, kterou pro Trumpa odvádí, je užitečná, navíc funguje jako hromosvod, protože průzkumy jej hodnotí hůře než prezidenta. Opozice si přeje, aby se tento tandem rozpadl co nejdříve. A důvody mohou mít i oni oba. Trump politické, Musk byznysové.