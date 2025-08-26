Odřízne Nawrocki Starlink? I polský prezident se začíná chovat k Ukrajině transakčně

Musk poskytl technologii, ale placení za tuto službu si na sebe vzalo Polsko. Tak to běží už 3,5 roku. Ale pondělek ukázal, že to může být jinak. V pondělí nový polský prezident Nawrocki vetoval novelu zákona, který má prodloužit polské financování Starlinku pro Ukrajinu i peněžní pomoc pro rodiny ukrajinských uprchlíků v Polsku. Proč? Protože Nawrocki se tak rozhodl.
Vypadá to tak, že do 1. října, kdy dosavadní polské závazky vyprší, si Kyjev musí najít jiný zdroj pro financování Starlinku. Vypadá to ale zároveň tak, že Ukrajina ztrácí pozici výhradní oběti. Oběti, vůči níž západní státy postupují humanitárně – spíše tak, že poskytují dary, než tak, že by předkládaly účty. A vypadá to i tak, ač to nahlas nikdo neříká, že Nawrockého Polsko chce vůči Ukrajině prosadit i své požadavky a oběti. Třeba aby Kyjev uznal vraždění Poláků Ukrajinci za druhé světové války.
Dosavadní, řekněme nezištnou, pozici opustilo Orbánovo Maďarsko (respektive ji nikdy plně nezaujalo), pak Ficovo Slovensko, od letoška Trumpova Amerika (vzpomínáte si na dohodu o těžbě vzácných zemi vydávanou za bezpečnostní záruku?) a nyní k tomu vykročil polský prezident Nawrocki. Šíří se to, čemu se po Trumpově vzoru říká transakční politika. Rozuměj ve stylu „něco za něco“.
Musk aneb Soukromník ovlivňuje válku
Nawrockého krok ale může mít přímé dopady na vedení i vývoj války. A to právě přes roli Starlinku. Vraťme se na chvíli do jara 2022. Vzápětí po ruské invazi na Ukrajinu učinil Elon Musk furiantské gesto. Osobně vyzval Putina na souboj. Veřejně, na Twitteru, slíbil, že akceptuje žádost Kyjeva a udrží Ukrajinu online. Během řádově hodin poslal na Ukrajinu první terminály pro spojení se satelity Starlinku a už do konce března jich byly tisíce.
|
Miliardář Musk se zapojil do války na Ukrajině. Namířil tam své satelity Starlink
To byl zásadní krok pro obranyschopnost – pro přežití – Ukrajiny. Toto nebylo zapomenuto ani v době, kdy Musk vystupoval vůči Kyjevu kriticky. Kdy vyhlásil, že Ukrajina má po válce zůstat neutrální, Krym má zůstat ruský a o oblastech anektovaných Ruskem mají rozhodnout referenda pod dohledem OSN. Kdy Ukrajině dosah služby Starlink omezil. Kdy (2023) řekl, že „musíme zajistit mír na Ukrajině a obnovit normální vztahy s Ruskem“. Nemělo by to být zapomenuto ani dnes, kdy Muska mnozí považují za ztělesnění zla.
Ano, Musk je nejvýraznější soukromník, který válku na Ukrajině – snad i jakoukoliv moderní válku vůbec – ovlivňuje. Ale právě proto, že je soukromník, nefandí speciálně Zelenskému, ale spíše své vizi. Muskova vize se opírá o technologie a byznys. Proto dává přednost kompromisu před bojem za úplné vítězství (anebo, což je jen druhá strana téže mince, za úplnou porážku).
Proto se mu nelíbila představa ukrajinských dronů naváděných přes síť Starlink, jež pouštějí granáty nad ruským územím. Proto Ukrajině omezil dosah služby Starlink. To Ukrajinci asi nechápou. Ale že i díky Muskovu Starlinku se drží už 3,5 roku proti ruské přesile, vědí velmi dobře.
Uvidíme, jak zareaguje Kyjev
Dobře to jistě ví i nový polský prezident Nawrocki. Proto teď učinil gesto, kterým – obrazně – drží Ukrajinu pod krkem. Těžko říct, jak to bude vypadat v praxi, zda Kyjev během měsíce sežene jiný zdroj financování pro Starlink. Už se nepíše rok 2022 ani 2023 a velkorysý přístup k Ukrajině coby výhradní oběti se krůček po krůčku rozpouští.
|
Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť
Ilustrativní je postoj Maďarska k ukrajinským útokům na ropovod Družba. Orbána nezajímá optika Kyjeva, který nechce, aby ruská ropa tekoucí do Maďarska pomáhala Putinovi financovat jeho válku. A Kyjev zase nezajímá, že Orbán – ale i Trump! – spatřují v útocích na Družbu ukrajinské vydírání, ba terorismus.
Přistoupí Kyjev na transakční politiku? Na „něco za něco“? Vysloví třeba speciální omluvu za Ukrajince, kteří před více než 80 lety masakrovali Poláky? To zatím netušíme. Ale že Nawrocki tímto směrem vykročil, je zřejmé.