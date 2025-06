Když se dva perou, třetí se směje. Anebo to žehlí

Celé to začalo Muskovou kritikou Trumpova trumpovsky pojmenovaného „velkého krásného zákona“. Ten počítá s daňovými úlevami pro střední třídu, ale také s pokračujícím zadlužováním, což je přímo v rozporu s mandátem Úřadu pro efektivitu vlády, jehož řízením Trump Muska pověřil. Trump si zchladil žáhu odpovědí, že bez dotací z veřejných prostředků by už Tesla dávno zkrachovala, načež Musk reagoval tím, že bez něj by Trump vůbec nevyhrál volby.

Roztržku Musk korunoval obviněním Trumpa z pedofilie a Trump, respektive jeho okolí pak hrozbou vyhoštění pro majitele Tesly, který sice v USA žije a podniká, ale jinak je v podstatě naturalizovaným imigrantem. Rusové, kteří mají s Trumpovým egem a nevyzpytatelností čerstvou zkušenost, pak celou výměnu sledovali s pobavením a v nadsázce nabídli nejbohatšímu muži světa azyl.

I u nás došlo k menšímu rozkmotření, ač ve spojení s ODS se jedná o jistý neologismus, který označuje situaci, kdy v čele strany sice stojí někdo čistý či slušný, ale ke konci mandátu se provalí, že v pozadí to tak úplně čisté a slušné není. Staré známé „Když se dva perou, třetí se směje“ by se pak v současné situaci dalo parafrázovat na „Když se dva (ministři) perou, respektive státní rozpočet obohacují o výnos z trestné činnosti, třetí (premiér) to žehlí“.

I my v zemědělství máme se rčením „Když se dva perou, třetí se směje“ svou zkušenost. Současná koalice totiž ráda rozděluje zemědělce na ty malé, tedy dobré – a na ty větší, tedy špatné. Ve finále funguje klasické „Rozděl a panuj“.

Změny v dotační politice od roku 2023 totiž způsobily problémy hlavně těm středním, které teď zejména kvůli půdě, na níž hospodaří, kupuje dobře informovaný nezemědělský kapitál s vazbami na politiky. Půda sice není tak dobrou investicí jako bitcoin, ale když se na ní nehospodaří, dají se na ní docela slušně „těžit“ dotace.

Náhoda a jen klasické „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky“? Určitě – a kdyby ne, vždy se najde někdo čistý a slušný, kdo to bude do roztrhání těla žehlit.