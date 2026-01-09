O muslimech a psech aneb Až si čuchneš, zavrtíš ocasem

Amině je třiadvacet, ale vypadá nanejvýš na sedmnáct. Občas mě prosí, ať ji vyfotím, a pak své fotky ve vyzývavých pózách – ale s hidžábem na hlavě – věší na sítě. Nemyslím, že hledá milence nebo dokonce zákazníky. Jen jí dělá dobře, když ji chlapi obdivují - příští rok si má brát kluka, kterého pro ni našli rodiče. Amina proti dohodnutému sňatku nic nemá, jen si předtím chce aspoň trochu užít a pochlubit se světu svou krásou.
Aziza a Bintu jsou vdané. Obě vychovávají děti i manžela a zdá se, že se jim to daří.
Každá naše muslimka je odjinud a každá vyznává maličko jinou víru. Ale jedno mají společné: nesnášejí psy. Když po pozemku našich sousedů kvakerů pobíhal čokl, naše muslimky odháněly děti od plotu, otřásly se hnusem pokaždé, když štěkl, a párkrát si přes nízký plot dokonce uplivly.
I psy, kteří si občas ulevují na trávníku před kostelem, špatně snášejí a tak trochu je pobouří každé psisko, které projde okolo.
Školka pečuje i o hodně malé děti – můžete jí svěřit potomka už od šesti měsíců -, a tak nakupuje spoustu plenek a dětské výživy. Firma, která jim dětskou výživu dovážela, se ale rozpadla a mě nenapadlo nic lepšího, než jim doporučit jinou. Věděla jsem o ní díky tlumočení – sociální pracovnice ji často doporučují rodičům a pěstounům malých dětí. Přeposlala jsem Azize link a školka si objednala, co potřebovala.
A víte, co se stalo? Když dětská výživa dorazila – svalnatý chlapík vylovil tři bedny z dodávky a donesl je až ke vchodu – Bintu, která je přebírala, málem trefil šlak. Na každé bedně byl obrázek pejska a takhle velký nápis: „Až si čuchneš, zavrtíš ocasem!“ Drobnějším písmem na ní stálo: „Každé dítě potřebuje psa. Každý pes potřebuje dítě.“
Ne, nebyl to omyl, v bednách byla skutečně dětská výživa. Firma ale právě rozšiřovala sortiment o žrádlo pro psy a rozhodla se svou nabídku inzerovat tímhle způsobem.
Bintu minutu stála nad bednami jako opařená a zjevně na konci svých sil. Potom se rozeřvala smíchy. Štítivě vybalila z krabic sklenice a papundekl odnesla do kontejneru v natažené levici, aby se ten odporný nápis náhodou nedotkl jejího těla.
Dětská výživa prý byla kvalitní, nikdo mi nevyčítal, že jsem jim poradila špatně. Ale už pár týdnů stačí, abych přešla přes dvůr, a Bintu se dá do smíchu. Někdy se k ní přidají i Aziza s Aminou.
Skoro se bojím vyjít ze dveří. Muslimové jsou vážně nebezpeční.