Výstava jako symbol kulturního rozhraní. V Muzeu Prahy se rozhodli zúčtovat se starým haraburdím

Úkolem městského muzea bylo prezentovat vývoj Prahy od pravěku po současnost a vystavovat sbírkový fond dokumentující dějiny Prahy. To už neplatí. Muzeum, jehož zřizovatelem je stále hlavní město, obrátilo principy muzejní práce na hlavu. Už se nepovažuje za muzeum, ale „můžeum“, kde se „muzeuje jinak“.
Jako byste cestovali časem. Muzeum Prahy po opravách otevírá interaktivní výstava
Byly odhozeny „všechny zbytečné zákazy“, čímž se rozumí zřejmě všechno, co by příliš zaměstnávalo mozkové synapse. „Historie byla osvobozena z vitrín“ a ukázána „velice lehkou formou tak, aby to pro návštěvníky nebylo zatěžující“. Nové webové stránky muzea, které jsou obsahově ještě prázdnější než nová expozice, poskytují minimum historických informací (na smetiště s nimi), zato návštěvníkům slibují „unikátní zážitek“, „protozážitek“, „prazážitek“ a „postzážitek“.
Odvržení historického dědictví
Přeloženo do češtiny – Muzeum Prahy nyní nevystavuje jediný exponát vyjma Langweilova modelu Prahy z třicátých let 19. století, jenž zachycuje tehdejší podobu metropole. Model byl z důvodu lepší vizuální přístupnosti rozdělen na dvanáct částí, ale ty jsou vystaveny ve válcových, špatně osvětlených vitrínách, takže detailnější studium možné není.
Autoři výstavy odvážně tvrdí, že jde o muzeum světové úrovně, určené zejména rodinám s dětmi. Z muzea vymýtili exponáty, aby se všichni cítili jako doma a mohli na všechno sahat. Ale na co sahat, když tam nic není? Na tlačítka a obrazovky řízené umělou inteligencí? Děti jsou přehlcené technologiemi, není třeba do nich hustit další. Proč si nemohou prohlédnout skutečný trojrozměrný předmět? Proč návštěva muzea nemůže zahrnovat i trochu duševní námahy? Proč se pořád musíme jen prvoplánově bavit? Veškerá činnost, při níž se chceme něco dovědět a naučit, je přece práce a někdy dokonce, světe, zboř se, nuda.
Pokud to takhle půjde dál a všechny muzejní a galerijní instituce dostanou podobně „kreativní“ vedení, děti budou ještě brilantněji vnímat virtuální realitu, ale nebudou vědět, jak reálně vypadá barokní obraz, socha či starobylá truhla. Budou jistě nadále chodit do fronty na výstavy korunovačních klenotů na Pražský hrad, protože to patří k bontonu, ale muzeální veteš pro ně bude out. V tomto smyslu je nová expozice v městském muzeu součástí kulturního předělu, procesu, který probíhá kolem nás, aniž by si ho většina lidí všimla.
Je otázkou, co bude následovat. Muzeum Prahy má ve správě krom dalších objektů také Müllerovu vilu od Adolfa Loose, kterou na webových stránkách poněkud trapně (a chybně) představuje jako „první barák s placatou střechou ve Střešovicích“. Před zahájením opravy střechy pracovníci muzea vyklidili interiéry vily a není jasné, zda se vystěhované artefakty vrátí zpět. Přitom během poslední nesmírně náročné a profesionálně provedené renovace byly všechny místnosti vily vybaveny dochovaným restaurovaným mobiliářem a rekonstrukcemi či kopiemi ztracených kusů. Máme se obávat, že i v tomto případě vše bude vymazáno virtuální či jinou umělou realitou?
Přerod Muzea města Prahy v nemuzeum je navíc jen paralelou toho, co se odehrává za jeho zdmi. S důsledky plynoucími z nepochopení či přímo odvržení historického dědictví se potýká celé město. S heslem na rtech, že Praha musí být kosmopolitní a žádný skanzen, politici a úředníci postupně město ničí. Bourají. Vymetají vše, co překáží jejich pokrokovým vizím, co v jejich očích není dost světové. Co není okamžitě ziskové a co vyžaduje péči. Staví domy, které se do Prahy nehodí. V rámci republiky je Praha v počtu ostudných architektonických realizací naprostým premiantem. Z jedinečného města s neopakovatelným historickým urbanismem se stává skrumáž tuctových, předimenzovaných staveb, při jejichž vzniku jde jen o peníze investorů a ego tvůrců. Stejně jako v muzeu.
Historické centrum má být funkční a využívané
Jak nás v projevu na schůzi v Poslanecké sněmovně konané minulý týden k vyslovení důvěry vládě informoval premiér Babiš, také on se chystá v Praze stavět. Například nové kanceláře pro ministry: „Pan ministr kultury... kde sedí? Má kancelář v ložnici šlechtice v Nostickém paláci. Nebo ministerstvo pro místní rozvoj je na Staromáku. Tak tyhle budovy podle mě by měly být muzea a ne kanceláře politiků.“
Je s podivem, že premiéra s dlouholetou politickou zkušeností nikdo neupozornil, že historické centrum má své kouzlo jen tehdy, když je obýváno, naplněno rozmanitými funkcemi a využíváno svými obyvateli. V každém historickém domě nemůže být muzeum, kulturní centrum, galerie nebo kavárna, a opravdu není důvod, proč by v domě postaveném na začátku 20. století jako Městská pojišťovna mělo být v lepším případě muzeum a v horším případě další prázdná atrakce pro turisty. Město, už teď zatížené overturismem, by nemělo být dále umrtvováno.
Zbytečně rušit stávající využití historických objektů je nezodpovědné proto, že najít pro ně nové využití bývá složité. Na tom, že ministr pro místní rozvoj úřaduje v bývalé pojišťovně a ministr kultury v někdejším šlechtickém sídle, přece není nic špatného. Je to rozhodně ekonomičtější a ekologičtější než stěhování do prosklených kukaní postavených s obrovskou uhlíkovou stopou. Co se týče orgánů památkové péče, zdařilou úpravu historických objektů pro nové využití pravidelně oceňují. V obecné rovině se ale tímto palčivým, celorepublikovým problémem možná nezabývají dost a nevytvářejí o něm dostatečné povědomí. Mnoho starých domů tak zbytečně zaniká nebo se mění k nepoznání.
Nový ministr kultury sice řekl, že památky jsou naše moře, ale nevíme, co tím přesně myslel. V moři můžeme plavat, lovit v něm ryby, ale také do něj můžeme vypouštět toxický odpad a zasypávat ho tunami plastů. Doufejme tedy, že prázdná expozice pražského muzea se nestane vzorem, ale mementem, a že nastupující vláda nevnímá odkaz předků jako staré haraburdí, které jen překáží.