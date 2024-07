Teď v sobě ale hrůzu překonala. Vstoupila do dveří hodinu před začátkem bohoslužby, zamávala na mě jako na starou známou, batoh odhodila do kouta a přešla k pultíku s kávovary: „S čím ti mám pomoct?“ Dohlédla jsem na to, aby si pořádně umyla ruce, a pak jsme společně roznesly na stoly pohoštění: sušenky, pišingry, ovoce, dortíky pro cukrožrouty i pečivo bez cukru pro diabetiky, kterých je v kostele spousta.