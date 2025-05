My přijdem, my přijdem... Ale co bude dál, Petře Fialo a Andreji Babiši?

Glosa 14:30

„My přijdem, my přijdem – ale co bude dál?“ ptá se profesor Hrbolek z filmu Marečku, podejte mi pero tápajícího Jiřího Kroupy staršího u tabule. To voliče zajímá možná víc než to, kdo je, nebo není nejhorší premiér na světě. Dost možná i víc než předvolební průzkumy, které se nyní objevují častěji než pupínky na pubescentově obličeji.