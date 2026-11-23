Zajímavou a důležitou připomínku, že argumentační války aktivistů, demagogů i rasistů nemusejí mít žádný dopad na precizní práci právních expertů, přinesl minulý týden průlomový verdikt Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu. Vůbec poprvé v historii byl totiž mezinárodní justicí uznán vinným z genocidy nějaký stát, konkrétně Myanmar, který se jí dopustil na muslimské menšině Rohingů. Podnět vůči zemi v jihovýchodní Asii podala před šesti lety západoafrická Gambie.
Válka a genocida se nevylučují
ICJ se přitom aktuálně zabývá – a ještě několik let nejspíš bude zabývat – podnětem, který na Izrael podala ve věci války v Gaze Jihoafrická republika.
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Každý případ je samozřejmě jiný, mezinárodní právo je ale stejné – platí pro Myanmar i pro Izrael. A klíčové a nejzajímavější prvky verdiktu, které tyto kauzy spojují, lze shrnout asi takto: i když v obou případech probíhala válka, kterou myanmarské i izraelské úřady označují za válku proti teroristům, genocida může probíhat paralelně – jakkoli legitimní válka či protiteroristická operace se s pácháním genocidy automaticky vzájemně nevylučuje.
ICJ upozornil i na to, že sama o sobě nehrají roli ani čísla, tedy počty mrtvých. U Rohingů zazníval argument, že jich bylo zabito „pouze“ 1,2 procenta. Světově uznávaná profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková to minulý týden ve vysílání Českého rozhlasu shrnula slovy, že „i když stát měl možnost zabít více lidí, než zabil, nebrání to dojít k závěru, že ke genocidě došlo“.
Izrael si začal uvědomovat nebezpečí
V Izraeli samozřejmě různí analytici zaznamenali, že případ vzdálený tisíce kilometrů může mít implikace i pro rozsudek ohledně nakládání židovského státu s Palestinci – že přinejmenším může být určitým vodítkem, jak soudci uvažují.
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„Označovat každou ničivou vojenskou operaci za genocidu zastírá rozdíly mezi jednotlivými zvěrstvy. Odvolávání se na legitimní vojenské cíle nemůže automaticky vyvrátit důkazy o genocidním úmyslu,“ shrnul v editorialu deník Jerusalem Post. „Genocida není jen jiným označením pro masové civilní oběti, ničení či dokonce válečné zločiny. Podle mezinárodního práva je k jejímu prokázání nutné doložit specifický úmysl zničit zcela nebo zčásti určitou národní, etnickou, rasovou či náboženskou skupinu. Toto rozlišení se z mezinárodní debaty o válce Izraele proti Hamásu až příliš často vytrácí.“
V analýzách však i izraelští autoři připouštějí, že rozhodnutí ve věci Myanmaru ukazuje, že mnohé počiny židovského státu mohou obhajobu Izraele hodně podkopávat. „Při posuzování případů podněcování ke genocidě použil ICJ poměrně nízký důkazní standard při analýze provokativních projevů a dospěl k závěru, že představují důkaz úmyslu spáchat genocidu,“ naráží opatrně jeden z autorů na mnohá nenávistná a rasistická vyjádření izraelských židovských politiků na adresu palestinské populace.
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A varuje i před dosavadním argumentováním čísly. „ICJ rozhodl, že zabití 1,2 procenta rohingské populace v Myanmaru – tedy 10 000 z celkových 815 000 lidí – představuje dostatečný základ pro konstatování genocidy. To výrazně snižuje početní hranici pro uplatnění definice genocidy ve srovnání s jejími předchozími aplikacemi na holokaust, při němž bylo zavražděno šest milionů Židů, nebo na Rwandu, kde bylo zabito více než 800 000 lidí. Genocida ve Srebrenici, při níž bylo zavražděno přibližně 8000 lidí, již dříve otevřela cestu k uznání genocidy i v případech s nižším počtem obětí. Dosud však byla považována za výjimku vzhledem k jednoznačným důkazům a prokázanému genocidnímu úmyslu v tomto konkrétním případě.“
Silná slova mohou vést k devalvaci
Verbální souboje o genocidu na sociálních sítích a v médiích samozřejmě mohou vést k devalvaci tohoto právního termínu. Bezesporu i teď někdo přijde s argumenty, které budou práci ICJ zpochybňovat, stejně jako už zpochybňují práci Mezinárodního trestního soudu (ICC), když si dovolil vedle ruského prezidenta Putina a vůdců palestinského Hamásu vydat mezinárodní zatykač také na izraelského premiéra Netanjahua.
Podobně – tedy na vlně emocí a často bez reálného základu, a možná i v rámci skrytých vlivových operací na sociálních sítích – devalvoval význam slova terorismus. Jeho definice se v detailech různí, jinou mají USA, jinou OSN, další pak Česká republika nebo EU jako celek. Podstata je ale stejná – jde o útok nebo hrozbu útokem na civilisty vedenou ideologickými, politickými či náboženskými pohnutkami.
Když tedy v srpnu 2004 hodil v centru Prahy útočník granát na opancéřovaný Jeep izraelského majitele kasin Asiho Abutbula, nešlo o teroristický útok – byť při tom atentátník zranil 18 náhodných kolemjdoucích (samotný Abutbul vyvázl bez újmy), účty si bez ideologických pohnutek vyřizovaly dvě větve židovské mafie z Izraele. Kdyby byl útočníkem Arab a prokázaly se mu ideologické pohnutky, bezpochyby by se o teroristickém útoku mohlo mluvit.
Izrael zavedl nálepku právnického terorismu
Jenže podobně je nutné rozlišovat i u dění v Izraeli a na Izraelem okupovaných územích. Když před měsícem během dvacetiminutové přestřelky v palestinském Hebronu zabili Izraelci dva palestinské ozbrojence, i někteří čeští novináři je označovali za teroristy. Šlo přitom o střet mezi okupanty a ozbrojenými obyvateli okupovaných území, kterým i mezinárodní právo dává oprávnění vést povstalecký odboj. Což je něco jiného, než je třeba vraždění civilistů na taneční party nebo sebevražedný útok v městském autobuse. Pokud někdo cíleně stírá rozdíl mezi těmito kategoriemi, z výrazu terorismus činí nástroj, který má jen denunciovat protivníka či nepřítele, ale zároveň tím vyprazdňuje definici skutečného terorismu.
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Izrael takto kupříkladu označuje za právnický terorismus (legal terrorism) už i aktivity, kdy Palestinci zcela nenásilně využívají nástrojů mezinárodního práva – právě třeba v rámci ICC nebo ICJ. „Jednou z oblastí, v nichž stojím v čele boje za naši vlast, je oblast právního terorismu,“ postěžovala si před lety tehdejší izraelská ministryně spravedlnosti Ajelet Šakedová. „Jde o nový a moderní aspekt téhož terorismu, proti němuž bojujeme již desítky let a který má kořeny v dávném antisemitismu. Žaloby podávané v zahraničí, obvinění Izraele z nezákonného jednání, organizace poukazující na údajné zločiny, pokusy o zatčení izraelských představitelů či podání k mezinárodním soudním tribunálům. To vše jsou příklady boje, který je proti nám veden na právním poli.“
Bude se jednou trestat popírání genocidy v Gaze?
Vrátíme-li se k aktuálním případům Myanmaru a Gazy, těžko lze předjímat, jak kauza vyšetřování izraelského postupu vůči Palestincům dopadne. ICJ však hypoteticky skutečně může dospět k závěru, že zabíjení tisíců lidí a ničení desítek tisíc obydlí, to vše za doprovodu výroků čelných politiků, že jde o to, aby se Palestinci už neměli kam vrátit, že by měli „dobrovolně“ odejít z Gazy pryč a uvolnit tam místo Židům, definici genocidy naplňují. Ani proklamace, že Izrael je „jedinou demokracií na Blízkém východě“ a že má „nejmorálnější armádu na světě“ nemusejí – a asi by ani neměly – na renomované soudce udělat dojem.
Do zajímavého světla by se pak samozřejmě minimálně z etického hlediska dostaly i výroky mnoha českých politiků, novinářů či bezpečnostních influencerů, kteří genocidu v Gaze automaticky vylučují, tedy popírají. „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,“ říká český trestní zákoník.
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Podněty tak „bezvýznamných“ zemí, jako je Gambie nebo Jihoafrická republika, holt někdy stojí za to sledovat. I když jim vlády v Neipyijtu a v Jeruzalémě třeba říkají právní terorismus…