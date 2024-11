Nebezpečný krasavec mýval. „Roztomilý chlupáč“ je hrozbou pro lidi i ostatní zvířata

Mýval severní klame tělem. Roztomilý chlupáč s výraznou černou maskou a s fešáckým pruhovaným ocasem je šelma, která do naší přírody nepatří. Přesto tu žije, i když za to ani nemůže. Jako mnoho dalších druhů, byl severoamerický mýval do Evropy úmyslně dovezen lidmi. Do střední Evropy, zejména Německa, začal být dovážen zhruba před 100 lety. Sice byl chován v zajetí a na kožešinových farmách, ale velmi brzy začali být mývalové pozorováni i ve volné přírodě, kam se dostali únikem ze zajetí i úmyslným vypouštěním.

Výrazným obdobím pro jeho rozšíření byla 2. světová válka, kdy došlo k velkým únikům z bombardovaných farem. Mýval v Evropě proto patří mezi nepůvodní druhy. V prostředí střední Evropy se mu extrémně dobře daří, rozšířil se do rozsáhlých oblastí a expanze i v dnešní době pokračuje dál. Česká republika patří mezi státy, kde se mýval začal objevovat velmi brzy, už ve 30. letech 20. století.

K expanzi populací u nás ale došlo až na přelomu tisíciletí, kdy se vytvořily dvě hlavní centra výskytu: nejprve na střední Moravě a poté na severozápadě v povodí Ohře. Z těchto center se šíří do nových oblastí, v posledních letech je intenzivní šíření vidět např. podél naší severní hranice, anebo ve středních a jižních Čechách. Nyní se mýval už vyskytuje na velké části našeho území, přičemž nejméně osídlený je pás na česko-moravském pomezí.

Mýval obývá celou řadu biotopů, je velice přizpůsobivý, preferuje blízkost potoků, řek, rybníků a mokřadů. Často je zaznamenán i v urbanizovaném prostředí, tedy v blízkosti vesnic a měst, na polích, v sadech i zahradách. Centra populací se nachází v nížinách, ale některé záznamy pochází i z vysokých nadmořských výšek a lze jej zaznamenat např. daleko od vody hluboko v lesích.

Převažuje u něj samotářský způsob života, i když jsou případy, kdy je pozorováno více jedinců pohromadě. V některých oblastech dosahují populační hustoty vysokých čísel, a tak se může stát, že při sledování stop na březích některých našich řek, je dnes stopa mývala bohužel nejběžnější stopou.

Stejně jako je mýval velmi nenáročný ohledně prostředí, je také nevybíravý, co se týče potravy a dokáže se velmi dobře přizpůsobit aktuálním podmínkám. V jeho jídelníčku nalezneme různé druhy rostlin a živočichů – různé plody a semena, zemědělské plodiny, hmyz, mlže, raky, obojživelníky i plazy, drobné ryby, vajíčka a mláďata ptáků. Potravu hledá v mělké vodě i na zemi a dokáže velmi dobře šplhat po stromech a hledat potravu i tam.

Známý je tím, že svými šikovnými tlapkami dokáže vybírat kořist z různých dutin a škvír. Protože se jedná o nepůvodní druh, jsou naše druhy na takového predátora nepřizpůsobené. Může ohrožovat populace své kořisti nadměrným lovem, ostatní predátory konkurencí a rizikový je také z pohledu přenosu nemocí a parazitů, kdy některé z nich jsou i přenositelné na člověka (mývalí škrkavka).

Mýval působí i škody na obydlích, v zemědělství či rybářství. V České republice je velkým problémem například pro unikátní izolovanou populaci užovky stromové v Poohří. Užovka stromová je náš největší a nejvzácnější had a mýval je pro ni opravdovou hrozbou, jak pro snůšky vajec, tak i pro dospělé jedince.

Vzhledem k rychlosti šíření a riziku pro původní druhy, je označován nejen jako nepůvodní druh, ale zejména jako tzv. invazní druh. Z mnoha důvodů se postupně zpřísňovala legislativa a měnil se přístup k tomuto druhu v Evropě i u nás. Mýval severní byl v roce 2016 zařazen na tzv. unijní seznam invazních druhů, tedy seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. To v praxi znamená, že pro mývala severního platí zákaz dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování a vypouštění do volné přírody.

Od roku 2022 byl ministerstvem zemědělství dle Vyhlášky č. 454/2021 Sb. mýval severní zařazen do seznamu druhů živočichů vyžadujících zvláštní regulaci. V roce 2023 byly ministerstvem životního prostředí připraveny Zásady regulace mývala severního v České republice, které vyjmenovávají metody a způsoby regulace.

Mýval je také jako invazní druh uveden na tzv. Černém seznamu s doporučenou kompletní eradikací. Je ale zřejmé, že z důvodu jeho již plošného a místy velmi hojného výskytu, bude velmi komplikované a náročné tohoto cíle dosáhnout. Pro veřejnost je důležité mývaly nekrmit, případně v místech jejich výskytu zabezpečit odpadky, které bývají pro mývaly zdrojem potravy.

Autorka je zoologem ve společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. a dlouhodobě se zabývá ekologií savců.