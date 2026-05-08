Česko je stříbrné v nerovnosti mezd mužů a žen. Přitom řešení tkví v jednoduchých opatřeních

Názor   17:00
Česká republika se v žebříčcích mzdové nerovnosti pohlaví dlouhodobě drží na příčkách, které nelze nazvat jinak než nelichotivými. Podle letošních dat Eurostatu zaujímáme v rámci Evropské unie pozici druhého nejhoršího státu v mzdové rovnosti, hned za Estonskem.
foto: Profimedia.cz

Zatímco průměrný unijní mzdový rozdíl se pohybuje kolem 11 procent, v Česku ženy vydělávají v průměru o 18,5 procenta méně na hodinu než muži. Tento výrazný odstup od evropského průměru jasně ukazuje, že mzdová nerovnost u nás není jen statistickou odchylkou, ale hluboce zakořeněným strukturálním problémem.

Rozsáhlé auditování, které společnost EY ČR zahájila v dubnu 2025 ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, přineslo detailnější vhled do reality tuzemských zaměstnavatelů. Výsledky prvních 20 realizovaných auditů napříč různými sektory a kraji potvrzují mezinárodní trendy.

Průměrný neočištěný ukazatel GPG (Gender Pay Gap), tedy celkový rozdíl mezi mzdami mužů a žen bez ohledu na pozici, činí 18,89 procent. Průměrný očištěný GPG, což je rozdíl na srovnatelných pozicích poměřovaných speciálním analytickým nástrojem, klesá na 8,93 procenta.

Data však odhalují i extrémní výkyvy. V úrovni neočištěného GPG jsme narazili na interval od -20,4 % až po 47,7 %! Zatímco záporné hodnoty se objevovaly u firem se silným zastoupením mužské populace, nejvyšší rozdíly – téměř 48 % – byly typické pro zaměstnavatele s převahou žen, které však v rámci hierarchie společnosti často nedosahují na vedoucí pozice. U očištěného GPG se pak rozdíly pohybovaly od vzorových 0,4 procenta až po problematických 29,1 procenta.

Analýza úspěšných společností, které dokázaly mzdovou propast minimalizovat, ukazuje, že klíčem nejsou jen vnitřní směrnice a kvalitní manažeři, ale především propracovaná architektura pracovních pozic a politika aktivní podpory osob pečujících o rodinu. Společným jmenovatelem těchto organizací je několik vlastně jednoduchých opatření.

Co spojuje „férové“ firmy

Patří mezi ně eliminace „penalizace za péči“ při návratech z mateřské či rodičovské dovolené. Firmy s nízkým GPG vnímají tyto návraty jako kritický bod.

Namísto mzdové stagnace po dobu nepřítomnosti využívají systémové dorovnání mezd na aktuální tržní úroveň nebo na úroveň odpovídající průměrnému meziročnímu navýšení v organizaci. Tím zajišťují, že pečující osoby nejsou znevýhodněny oproti kolegům, kteří v práci zůstali.

Dále mzdové premianty spojuje analytické hodnocení pracovních míst a mzdová politika založená na podrobných datech z trhu, když pravidelně porovnávají ocenění svých pracovníků s externími tržními průzkumy. Pevně definovaná mzdová pásma a matice, které kombinují výkon s pozicí vůči trhu, výrazně omezují prostor pro subjektivní rozhodování a manažerskou libovůli.

A konečně jde i o algoritmizaci variabilních složek mzdy. Férové odměňování počítá s pohyblivou částí, která je pevně navázána na kvantifikovatelné hlavní ukazatele pracovních výsledků u každé jednotlivé pozice a automatizované výpočty.

Součástí bývá i stanovení jasných limitů odměn a jejich víceúrovňového schvalování, na němž se kromě vedoucích pracovníků a personalistů podílejí třeba i k tomu speciálně vytvořené výbory. Tím vzniká auditovatelný systém, jenž je předpokladem transparentnosti v odměňování.

Za rovným a transparentním odměňováním nemůže stát jednorázová kontrola. Jedná se o dlouhodobý proces kultivace firemní kultury. Společnosti, které otevřeně komunikují pravidla a úrovně odměňování již při náborovém procesu, provádějí pravidelné průzkumy spokojenosti a vzdělávají manažery v oblasti vedení hodnoticích rozhovorů, vykazují vyšší loajalitu i stabilitu týmu.

Cesta Česka ze „mzdového skanzenu“ Evropy tak vede přes kvalitní data o struktuře pracovních pozic a odvahu managementu do systému odměňování aktivně zapojit měřitelné metriky.

Jen tak lze dosáhnout stavu, kdy pohlaví nebo životní situace přestanou hrát roli v ohodnocení talentu a kompetencí. Mezinárodní statistiky ukazují, že firem s takovým managementem a kulturou je v Česku stále jednoznačná menšina.

Autor je expert na lidské zdroje, EY ČR.

