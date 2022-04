Na frontě v Neapoli. Solidarita s Ukrajinou nevylučuje svobodu projevu

Slavné divadlo San Carlo uspořádalo baletní představení, ve kterém vystoupily dvě tanečnice – Ruska Olga Smirnovová a Ukrajinka Anastasija Hurskajová. Ta akce nesla proukrajinské a protiputinovské poselství, a přesto byla ohrožena. Proti byl ukrajinský konzul v Neapoli („Za války nemůžeme vyvíjet žádnou spolupráci mezi Ukrajinci a Rusy“) i část místní ukrajinské komunity. Představení ale proběhlo, což je dobře.

Vždyť Smirnovová opustila Velké divadlo v Moskvě a odešla do Nizozemska. Máme ji snad házet do jednoho pytle s režimním filmařem Michalkovem, ba samotným Putinem? Samozřejmě ne. A přece to tak v praxi často vypadá. Diplomat a pedagog Petr Drulák napsal text o ukrajinizaci evropské společnosti na kyjevský způsob. Patří sem černobílé kádrování webů, umělců i kultury jako takové. Neapol tu snahu ukázala názorně, ale i způsob, jak jí čelit.

To téma se probírá všude možně. Americký profesor slavistiky Gary Saul Morson na webu First Things píše: „Jako specialista na Rusko důvěrně znám tento způsob myšlení. Právě takto fungoval v Sovětském svazu.“ I tam vládnoucí stranu zajímala jen černá a bílá barva, odstíny šedé vytěsňovala.

Událost v Neapoli připomněla, že solidarita s Ukrajinou není otázka typu Sophiiny volby. Není to buď, anebo. Solidarita s přepadenou zemí i pomoc Ukrajině včetně vojenské se přece nevylučuje se svobodami Západu, s provozováním ruské kultury, s večerem za účasti ruské a ukrajinské baletky. Při vší úctě k Ukrajině a solidaritě s ní, nenechme si vnutit ukrajinské svobody na kyjevský způsob.