Tenhle trik se u nás používá masově a nejzneužívanějšími politiky jsou v tomto ohledu Václav Havel a Tomáš Masaryk. Ruku na srdce, kolikrát jste z úst dnešních politiků slyšeli, co vše by řekli či udělali Masaryk s Havlem? A kdy jste to chápali smrtelně vážně? Mrtví na nás ze záhrobí nemluví a neradí nám, to jen někteří se přiživují na jejich pověsti.