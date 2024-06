Na silnou Ukrajinu Rusko nezaútočí. Kyjev musí mít šanci si vyrábět moderní zbraně

Pokud by došlo k uzavření příměří na základě průběhu současné frontové linie nebo i na základě stavu z roku 2022 (tedy před zahájením přímé ruské agrese), bude to řešení nestabilní, pokud Západ neposkytne Ukrajině záruky proti možné další ruské agresi. A správně také konstatuje, že takovou záruku Západ neposkytne, protože by znamenala v případě nové ruské agrese přímý vojenský konflikt s Ruskem a ten nikdo na Západě nechce.

Je tedy nějaké řešení? Podle mého názoru ano. Trvalý mír ale nezajistí žádná vyjednávání a pofidérní dohody, které když přijde na „lámání chleba“, stejně nejsou plněny, ale existence reálné síly schopné zastavit ruskou rozpínavost.