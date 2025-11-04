Řehka končí v čele armády. Má i jeho nástupce být až tak veřejně činný?

Nyní však Řehka oznámil, že jako náčelník GŠ skončí. Že dovrší kontrakt platný do 31. srpna 2026, ale pak odejde. Protože v politice se vše personalizuje, bude se spekulovat, respektive se už spekuluje, kdo přijde na Řehkovo místo. V neposlední řadě o tom, že náčelníka GŠ sice jmenuje prezident, ale na návrh vlády.
A protože prezident Petr Pavel je bývalý voják i bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, můžeme si snadno pomyslet, že má své jasné představy o Řehkově nástupci. Že pokud Řehku nyní vyznamenal, tak očekává, že jeho nástupcem bude někdo z podobné „líhně“, jak se říká lidově.
Jenže. Bude taková představa vyhovovat nové Babišově vládě? Toť otázka. Web Aktuálně.cz, který zprávu o Řehkově chystaném odchodu přinesl, cituje Pavla Růžičku, poslance za hnutí ANO, do nynějška předsedu branného výboru sněmovny a Řehkova kritika: „Už brzo napravíme to, co Karel Řehka pokazil nebo neudělal,“ napsal na sociální síť. „Excesy kovbojů od speciálních sil nebo sbírání informací na politiky… budou zase minulostí.“
Říká vám něco jméno Nekvasil?
Teď ale nechme spekulace stranou a podívejme se na to, jak se funkce náčelníka Generálního štábu Armády ČR vyvíjí. Za 33 let samostatného Česka se v ní vystřídalo devět mužů. Kdybyste měli z hlavy jmenovat aspoň jednoho z Řehkových předchůdců, mnohé napadne pouze Petr Pavel – jen proto, že je hlavou státu. Někoho možná i Jiří Šedivý či Aleš Opata. Ale jména jako Pezl, Nekvasil, Štefka, Picek nebo Bečvář dnes většině lidí nic neřeknou.
Do Evropy se vrací povinná vojna. Česko zatím vzdoruje, jak dlouho nám to vydrží?
Logicky. Náčelník GŠ byla funkce, kterou jsme vnímali dost okrajově. Máme armádu, někdo – kdo podléhá demokraticky zvoleným politikům, tedy ministru obrany – jí musí velet a tito lidé se bez veřejné pozornosti střídají. Ale za působení Karla Řehky se tento přístup změnil. Řehka – nesrovnatelně více než jeho předchůdci – vystupuje veřejně. Zkuste si vzpomenout, kdy jste v televizi poprvé viděli záběry z každoročních velitelských shromáždění armády. Autor těchto řádek si je pamatuje až z Řehkovy éry.
Sám jsem Řehku chválil, že ve složitých situacích vystupuje osvětově. Že sděluje věci, které jsou vojákům jasné, ale měli by v nich mít jasno i občané. Příklad. V roce 2022 se začal šířit názor, že pomáháme-li jako stát Ukrajině, jsme už de facto ve válce. „Je třeba velmi zvažovat slova,“ řekl tehdy Řehka pro ČT. „Říci, že jsme s někým ve válce, už má nějaký význam. My teď ve válce určitě nejsme.“
Straší válkou, či jen varují? Vysvětlovat rizika v době kampaně je skoro nemožné
Ale též jsem Řehku kritizoval. Příklad. Když letos v září mluvil opět pro ČT, řekl, že pokud si nastavíme stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená jasný mír a 10 válku, blížíme se stupni 8. Není to – z hlediska řadových občanů – strašení válkou?
Válka na Ukrajině mění pravidla
V tomto (z hlediska veřejnosti) či v jiných věcech (z hlediska profesionálů z branže) se Řehka vymyká svým předchůdcům. A můžeme se ptát.
Je to dáno jeho naturelem, který mu velí obracet se k veřejnosti v televizi či jiných médiích? Jsou to věci, které vedly k rozporům s ministryní Janou Černochovou a k úvahám, zda armáda neuniká z civilního politického dohledu? K tomu se zřejmě přiklání povolební establishment kolem hnutí ANO.
Proč lidé nechtějí do armády? To není téma pro Černochovou a Řehku, ale pro sociology a psychology
Nebo je to dáno spíše vývojem ve světě? Už skoro čtyři roky trvá ruská invaze na Ukrajinu. Změnila mnohá ustálená pravidla. Další pravidla mění digitální komunikace. Ti, kdo vyrostli v její éře, počítají s tím, že „stejně se všechno vykecá“ a že je lepší, když lidé z bezpečnostní branže se obracejí na veřejnost – kontrolovaně – sami.
Touto cestou kráčí náčelník GŠ Karel Řehka. A zdá se, prezident Pavel by si tak představoval i jeho nástupce.