Partie fešáckého generála Řehky. V celém sporu je daleko víc smutných postav

Náčelník generálního štábu Karel Řehka má zásadní problém. Není to spor s ministryní obrany kvůli podpoře spolku, který podivně dodává drony na Ukrajinu, to je jen kouřová clona. Ostatně pomáhat Ukrajině je jistě záslužné, i když klub nadšenců, kteří si hrají na vojáky, vývoj války nezmění. Pokud se objevilo nějaké podezření o jeho činnosti, neměl by nikdo mít problém s tím, že to ministryně Jana Černochová nechá prošetřit. A i když se ukáže, že nebyl porušen zákon, byla by chyba to interpretovat tak, že se nestalo nic – a jedeme dál.

Zásadní problém je chování generála Řehky minimálně poslední rok či dva. Opakovaně zpochybňuje civilní kontrolu armády, mluví o tom, že armáda má získat právní subjektivitu a větší nezávislost. Čistý nesmysl a nebezpečný precedent. Dnes ministryně a generál i přes své osobní spory věcně chtějí – doufejme – totéž, tedy modernizovat armádu, zvýšit její bojeschopnost a upevňovat spojenectví v NATO.

Ale pamatuji si, jak jsme na jedné neformální akci diskutovali, že lidé ztrácejí zájem o tradice a důležité svátky, ale těžko je v demokracii k něčemu nutit. Ovšem současný koordinátor strategické komunikace vlády plukovník Otakar Foltýn, tehdy náčelník Vojenské policie, prohlásil, že pokud to nebude dělat vláda, musí to dělat vojáci. Poznámky, že to připomíná jihoamerickou juntu, oslyšel a trval si na svém.

To je ale, oč tu běží: co když armáda jednou nebude souhlasit s vládní politikou? Vzepře se? Vynutí si svou pozici? A co pak? Bude střílet? Máme si zvykat na to, že vojáci budou určovat, co je pro stát nejlepší? Armáda je v demokracii podřízena voleným politikům, aby výsledkem nebyly vojenské puče. Přesně to má každý generál respektovat a nedivit se.

Zmatení dvou loajalit

Každé působení vojáků na veřejnosti musí schválit ministerstvo obrany. Když chcete mít vojenskou sanitku na dětském dnu, musí to podepsat ministr obrany. Je to někdy až absurdní byrokracie, ale má smysl: držet ozbrojenou složku pod kontrolou. Dnes kromě fyzického bojiště na zemi, vodě nebo ve vzduchu vojáci působí i v kybernetickém a informačním prostoru. Upřímně řečeno, co na veřejnost ve veřejném prostoru působí více: jednodenní ukázka sanitky, nebo účet náčelníka generálního štábu na síti X?

Ale když se ministryně obrany celkem krotce ozvala, že by tweetování vojáků mělo mít ministerstvo pod kontrolou, byl oheň na střeše. Na truc si, podobně jako někteří další vojáci, Řehka tweetuje přes soukromé účty. Nejsem právník, ale minimálně smysl zákonů ošetřujících obranu to porušuje. A ne, zákaz by nebyl jejich šikanou. Služební poměr počítá s omezením některých práv a mimochodem po odchodu do civilu vojáci jako kompenzaci za omezení a rizika dostávají doživotní rentu, která v případě například náčelníka generálního štábu rozhodně není nízká.

Mě osobně „engéš“ Řehka zklamal. Právě Černochová ho ještě jako opoziční poslankyně prosadila do čela Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v době, kdy o něj v armádě mírně řečeno nebyl zájem. Jako s novým náčelníkem generálního štábu, který se do armády vrátil zvenčí, nejspíš počítala, že bude stát po jejím boku. Jako spolubojovník, který bude realizovat její politiku navzdory zarezlému a ztuhlému vedení armády.

A tady je pro mě ten největší paradox a nevděk: místo aby jako její faktický náměstek kopal za ministryni, ochočili si ho vojáci z generálního štábu jako svého odboráře. Myslí si, že nesmí zradit kamarády a spolubojovníky ve zbrani na „genštábu“? Potom naprosto nepochopil svou roli. On měl být spolubojovník ministryně a protivníkem mu mají být zatuchlé armádní struktury. Místo očekávaného silného vůdce však ministryně dostala fešáckého generála, který sice umí skvěle tweetovat, ale nezvládne ani vlastní ego, ani vztah s energickou političkou, která o sobě – pravda – sama říká: „Vím, že je mě někdy dost.“ Řehka velel speciálním silám, prošel kurzy přežití, ale s blonďatou ministryní si poradit nedokázal? Zvláštní.

Je si však vědom své schopnosti komunikovat, vypadá dobře a umí mluvit, veřejnost i média ho milují jako vojáka a velitele armády, která má důvěru veřejnosti. Na rozdíl od politiků, takže ministryně logicky tahá vždy za kratší konec provazu. I tehdy, kdy je v právu.

Armáda si za poslední dekády zvykla na veřejnou podporu, často zaslouženou. Jenže to vojáky rozmazlilo, takže když se něco v resortu daří, je to podle nich vždy jejich zásluha. Když je průšvih, má to automaticky odskákat ministerstvo a jeho šéf, i za jejich maléry. Že se letité tradici Černochová postavila, vojáky zaskočilo, naštvalo a vzbudilo neomluvitelný protitlak. Ale ministryně obrany je politická funkce, ona nemá skákat, jak armáda píská – má ji řídit prostřednictvím náčelníka generálního štábu, který plní její rozkazy. Pokud si to generál Řehka neuvědomuje, neměl se stát náčelníkem generálního štábu.

A máme tu ještě jednu smutnou postavu – premiéra, který se ministryně nikdy ve sporu s generálem nezastal. Místo aby jasně demonstroval, kdo v této republice velí armádě, tak nic, ticho. Místo aby premiér prezidenta požádal, aby jako vrchní velitel ozbrojených sil Řehku srovnal, jen mlčky sleduje, jak oba generálové dělají na vládu dlouhý nos.

Autor je bývalý ředitel odboru komunikace ministerstva obrany.