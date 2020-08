ZELENÝ-ATAPANA: Náčelníkův poslední zápas. Brazilský Vinnetou zemřel na covid-19, situace je tragická

V poslední době jsem se obával zpráv z Amazonie. Měl jsem nějaké neblahé tušení. Ano, určité události cítím na dálku, jako bych nějaké indiánské iracionální schopnosti u nich získal. Každopádně na ně věřím.

Před pěti lety jsem měl podobné tušení a nutkání okamžitě odjet do Brazílie na horní Xingú. Někdo jako by mne volal. Přijel jsem včas, abych stihl posvátný pohřební rituál kuarup za svého přítele, šamana Takumyho, a mohl se s ním tak důstojně rozloučit. Tušení mě opět nezklamalo. Právě jsem dostal velmi smutnou zprávu od svých přátel z Brazílie. Aritana, můj náčelník kmene Yawalapiti na horním Xingú v centrální Brazílii, je po smrti.

Hrdý zachránce

Stal se mým velkým přítelem v roce 1989, kdy jsem u jeho kmene strávil nádherné chvíle poznávání jejich tradic materiálních i spirituálních. Poznal jsem důvěrně všech tehdejších 110 členů kmene, abych se po čase stal jedním z nich. Šaman Guňitze a jeho žena Ayrika byli mými adoptivními rodiči a já jejich adoptivním synem Atapanou. Bydlel jsem však stále v chýši náčelníka Aritany, který si mne oblíbil. Tehdy ještě žil jeho otec Paru se svými třemi manželkami. Byli to oni dva, kdo spolu s velkou brazilskou osobností, sertanistou Orlandem Villas-Boasem, jenž mne ostatně za Aritanou poslal, zakládali národní park Xingú v počátcích 60. let 20. století. Právě touto jejich snahou byl kmen Yawalapiti, který byl na vyhynutí, zachráněn.

Aritana díky svému přirozenému charismatu, duchovní i fyzické síle, rozvaze a velkým znalostem kultury indiánů Brazílie patřil k největším vůdcům indiánského národa. Žádný významný obřad či událost se bez něj neobešly, protože on dobře znal, jak správně akce řídit, aby byly dokonalé a odpovídaly duchu indiánských tradic. Vedle portugalštiny hovořil plynně dalšími devíti indiánskými jazyky, byl logickým poradcem řady brazilských prezidentů (ovšem kromě toho současného) v otázkách indiánských záležitostí.

Byl to on, kdo se nepodřídil tlaku bělošské většiny, aby jejich děti chodily do internátních škol v brazilských městech. Věděl, že tím by ztratily svoji indiánskou duši a identitu a nadobro by splynuly s míšeneckou kulturou.

Prosadil si vyučování na místě, ve vlastní osadě – a tak to stále funguje. Z těchto dětí opět vyrůstají hrdí Yawalapiti. Tak jsem se o tom přesvědčil i v roce 2015. Tehdy jsem zjistil, že jeho vliv a přirozená autorita se rozšířily na všechny indiánské kmeny v oblasti povodí Xingú. Aritana své schopnosti a sílu vlastní osobnosti plně věnoval boji za práva indiánských etnik během celého svého života. Právě proto se účastnil spolu se svým bratrem Pirakumou a Raonim z kmene Txukahameo cesty po Evropě, kde byl mimo jiné přijat francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem či papežem Františkem.

Hlavně se nevzdávat

Bohužel koronavirus se v poslední době dostával i do Amazonie a zasáhl samotnou osadu mých Yawalapiti. Jeho syn Tapi prohlásil, že Aritana bojoval za zřízení malé nemocnice v oblasti horního Xingú, která by je chránila, ale marně.

Aritana byl bojovník. Celý život bojoval proti kácení amazonských lesů, proti zlatokopům a nelegálním těžařům dřeva, proti bělošské nadvládě. Tento boj však již nezvládl. Virus zasáhl i náčelníka. Aritana byl 18. července, ve svých 74 letech, s respiračními problémy převezen na jednotku intenzivní péče nemocnice v Canaraná, kde mu byl diagnostikován covid-19. Později byl převezen do nemocnice Sao Francisco ve městě Goiânia, kde byl bezvýsledně léčen 18 dní, zemřel 5. srpna. Jeho tělo bylo převezeno do osady Yawalapiti na řece Totoari, aby byl pohřben dle tradic svého lidu během obřadu kuarup.

Amazonští indiáni mívají dva pohřby. Ten první je loučení s jeho fyzickou schránkou a probíhá asi 14 až 20 dní po pohřbu do země uprostřed osady. Mnohem důležitější je však druhý pohřeb, kdy dochází k loučení s jeho duší, která pak nadobro odchází do jiného světa. Jedná se o mnoho obřadů, tanců, zpěvů, zápasů, nočních ohňostrojů a plaček během sedmi dní. K tomu zpravidla dochází po dvou letech a doufám, že budu u toho, abych se s ním důstojně rozloučil.

Virus v Amazonii

Vzpomínám si na náš poslední rozhovor, když jsme se loučili po pohřebním rituálu kuarup za šamana Takumyho. Tehdy jsme žertovali, že nyní jsme na řadě my. Aritana mi slíbil, že mi také připraví velký sedmidenní kuarup se všemi rituály.

Situace v Amazonii je tragická. Jen v oblasti povodí Xingú je již 139 případů nakažení covidem, zatímco v dalších 120 indiánských etnikách v Brazílii se jednalo k 5. srpnu již o 16 161 případů. A to nehovořím o dalších amazonských státech.

Musíme jen věřit, že indiáni z Amazonie, kteří přežili množství ran osudu v průběhu 500 let, kdy se tam běloši objevili, přežijí zase.

Autorem je etnograf a bývalý diplomat.