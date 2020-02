NACHER: Naschvály nemají úroveň

Dvě aktuální situace krásně obnažily způsob jednání primátora Zdeňka Hřiba – Mariánský sloup a přejmenování náměstí Pod kaštany před ruskou ambasádou. Obojí se přitom dalo uskutečnit, ale zároveň slušně, politicky vyspěle, logicky a smysluplně.

Kolem placení záboru u znovuobnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí se už napsalo mnohé. Sám jsem se při hlasování zdržel, takže mě nikdo nemůže obvinit z toho, že bych byl horlivým zastáncem, který se nyní chová jako potrefená husa. Ale vyjadřuji se k tomu jako zastupitel, který se stydí za to, jak celá věc pokračuje. Dám příměr, aby to pochopil opravdu každý.

Ta situace s placeným záborem je asi stejná, jako kdyby mi pan primátor daroval nějaké kvalitní bicí (můj největší koníček), pak mi to přivezl, začal to montovat, no a já bych mu poté naúčtoval moje náklady na den strávený ve zkušebně, kde jsem byl při sestavování bicích a ještě za kafe a oběd, které jsem mu připravil. Absurdní? To je aktuální stav na Staroměstském náměstí.

Mimochodem, jak to bude město (TSK) do budoucna řešit při realizaci umění ve veřejném prostoru? Odteď se bude umělcům, co něco darují či poskytnou Praze, účtovat zábor na realizace jejich díla? Jinak jedna rada pro Společnost pro obnovu Mariánského sloupu – pokud opravdu budete platit regulérní komerční nájem, tak tam v rámci své práce začněte i něco komerčně prodávat, třeba kříže, malé Mariánské sloupy, bible a podobně.

Nicméně v této logice pojďme přejmenovat i jiné ulice. Buďme fér, pane primátora. Například před americkou ambasádou by se mohla jmenovat ulice Vietnamská a abych byl zcela aktuální, tak před britskou ulice Evropská (co ale s Evropskou třídou na Praze 6???). Co na to říkáte? Posílejte mi vaše další návrhy a tipy. Třeba ulice, kde sídlí ČEZ, by se mohla jmenovat Zelená nebo Ekologická…

Druhý případ. Pojmenování náměstí po zavražděném ruském politikovi Borisi Němcovovi. Zcela s tímto záměrem souhlasím, jen ta realizace je zase taková dětinská. Proč se po Borisi Němcovovi nepojmenuje nějaká nová ulice, nové prostranství, jak se to v takových případech normálně děje? Proč se naschvál přejmenuje neutrální název náměstí Pod kaštany před ruskou ambasádou? Kromě symbolu je jistě důvod i mediální pozornost a provokace. Zbytečné.