Náchod bude žít historií, hudbou i sportem

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Až budete letos přemýšlet, kam v létě vyrazit, zkuste na mapě zabrousit třeba k nám na severovýchod Česka. Náchodsko má v horkých měsících určitě co nabídnout.

Centrem veškerého turistického dění budou letos v létě v Náchodě hned dvě místa. Prvním bude náš státní zámek, kde jsme si letos přichystali program přibližující náchodskou historii. Interiéry zámku nejmladší návštěvníky během dne provede sám vévoda Petr Biron a jeho žena Kateřina. Úderem deváté hodiny večerní se zámek otevře všem, kteří si jej chtějí prohlédnout v nočních hodinách. V rámci speciálních prohlídek se návštěvníci podívají na zámeckou půdu a v srpnu potkají na nádvoří i šermíře. Celý letní program završíme na začátku školního roku Kuronskými slavnostmi v areálu zámku. Sledujte náš kulturní kalendář, ať vám žádná z plánovaných prohlídek neunikne.

Druhým rokem se Náchodsko účastní i česko polského Festivalu zážitků, který spojuje nejrůznější kulturní akce celé oblasti Kladského pomezí. Letošním cílem jsou vojenské památky. Návštěvníci budou moci navštívit celkem osm míst, kde zažijí pravý vojenský výcvik od bránění pevností až po střelbu z historických zbraní a prohlédnou si i dobové vojenské oblečení.

Do akce zapojilo Muzeum Náchodska i naši pevnost Dobrošov, dělostřelecké pohraniční opevnění, které mělo chránit tehdejší Československo před nacistickým Německem. Kromě pěchotních srubů „řopíků“ tady návštěvníci najdou i třetí největší vojenský objekt v Česku, dělostřelecký srub N S 75 Zelený; akce je zavede i do několika objektů na polské straně, tudíž by si letošní Festival zážitků žádný fanoušek vojenské historie rozhodně neměl nechat ujít.

V Náchodě i v jeho okolí se o prázdninách chystá i několik letních festivalů. Masarykovo náměstí se v červenci stane dějištěm náchodského Pivobraní. A pokud se kdokoli rozhodne po aktivním dni plném sportu a historie trochu zchladit, čeká na něj místní Jiráskovo koupaliště.