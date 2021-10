V Náchodě cestující vítá moderní nádraží

Cestování vlakem by nemělo být jen romantickým víkendovým dobrodružstvím, kdy za dudlání kolejí mohou výletníci počítat ubíhající stromy, ale železnice by měla nabízet plnohodnotnou, komfortní, bezpečnou a spolehlivou formu dopravy i na každodenní cestování do zaměstnání a vzdálenější cesty napříč republikou.

Jsem proto rád, že železniční doprava v našem kraji zažije doslova velký třesk. České dráhy plánují v následujících letech investovat do železnic zhruba čtyři miliardy korun, za které by se mělo nakoupit čtyřicet nových vlaků. Rychlejší a komfortnější vlaky by měly na koleje vyjet už příští rok, v roce 2024 bychom se měli dočkat zcela nových souprav.

Nejen pohodlí na trati je důležité, ale i nádraží by měla poskytovat důstojné zázemí. Naše „brána do města“ proto v nedávných letech prošla kompletní rekonstrukcí. Původní budova náchodského nádraží byla postavena v souvislosti s výstavbou choceňsko-broumovské dráhy a její slavnostní otevření se uskutečnilo v roce 1875. V roce 1911 začala přestavba, která dala nádražní budově podobu na dalších sto let. Za tu doby se budova dočkala řady nevzhledných přístaveb a celé nádraží působilo neuspořádaných dojmem. Proto jsme se v roce 2013 odhodlali k rekonstrukci, a to jak vlakového nádraží, jehož vlastníkem jsou České dráhy, tak přiléhajícího autobusového nádraží v majetku města.

V první fázi autobusové nádraží dostalo střechu ze vzdušné skleněno-železobetonové konstrukce, v nádražní budově je kromě moderních toalet a čekárny k dispozici také malá obchodní galerie s prodejnou potravin, pekárnou a pizzerií. Rekonstrukce vlakového nádraží zahrnovala opravu nádražní budovy, tedy fasády, interiérů a inženýrských sítí, a obnovou prošlo také přiléhající vlakové nástupiště a jeho zastřešení. To že se rekonstrukce opravdu vydařila, dokládá zvláštní cena, kterou Železniční stanice Náchod obdržela v 11. ročníku soutěže o nejkrásnější nádraží v České republice, a to za celkovou modernizaci, propojení s autobusovým terminálem a za přívětivou péči o cestující.