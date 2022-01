Lázně Běloves se vracejí do správných rukou

Pro následující období máme u nás na radnici smělé plány. Že se toho opravdu nebojíme dokazuje fakt, že na prosincovém jednání zastupitelstva byl jednohlasně schválen již druhý rok po sobě historicky nejvyšší rozpočet města v objemu 633 mil. Kč, v němž je zahrnuta částka 213 milionů korun určená výhradně na investice. Když říkám, že naše město je finančně zdravé a je vedeno odborníky, kteří se nebojí o problematice přemýšlet a diskutovat, nemýlím se. Děkuji všem kolegům z radnice, že i přes stále obtížné období podporují náročné vize pro rozvoj Náchoda. To mi osobně vhání vítr do plachet a vím, že každý proinvestovaný halíř se vrátí v podobě spokojeného žití v našem krásném městě.

A co že se u nás v Náchodě chystá? Mezi nejdůležitější investice roku 2022 patří nákup starých lázní Běloves, které se po více než 25 letech vrací do správných rukou. Jsem přesvědčen o tom, že toto rozhodnutí je tím nejodpovědnějším a nejdůležitějším v celé mé starostenské kariéře. Považuji to za další správný krok k obnovení lázeňské tradice, která byla tak nedbale přerušena. Je obrovská škoda zchátralých a již zdemolovaných budov, ale musíme se poučit z chyb našich předchůdců a začít jednat, abychom alespoň ten zbytek hrdosti a věhlasu starých lázní zachránili. Nákup areálu do vlastnictví města nám totiž umožní zapojit se do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé prameny Ida. Propojením starých a malých lázní vznikne nová osa rozvoje lázeňských aktivit, a pokud budou ve vlastnictví Náhoda všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprostý unikát, který nemá v celé České republice obdoby. Tím úplně prvním krokem, který v tomto areálu plánujeme, je obnova veřejného lázeňského parku v řádu milionů korun, kterou plánujeme zahájit již v letošním roce.

Mezi další významné plánované investice patří výstavba spolkového domu, kde získají své zázemí – jak název napovídá - náchodské spolky. Opět nechybí finanční injekce do oprav místních komunikací a řada dalších neméně přínosných a důležitých akcí. Stejně jako v předchozích letech myslíme i na oblast sociálních služeb, sport a kulturu, kde bude rozdělen též velmi významný objem finančních prostředků.

Bez snů a plánů, které se vám zhmotňují před očima, by bylo moje poslání starosty bezvýznamné. Když však věříte ve smysluplné a přínosné projekty, je to krásná, byť stále velmi odpovědná pozice. Bez podpory Náchoďáků by to ale nešlo. Patří jim za to velký dík.