Papírování nás obírá o čas

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Jako starosta maximum mého času věnuji tomu, co z názvu funkce vyplývá – tedy snažím se starat o město a lidi v něm žijící. A to je to, co mě opravdu baví.

Myslím, že to ani jinak nejde, pokud chce člověk svoji práci dělat dobře, protože to je práce od rána do večera a někdy i od večera do rána, když je potřeba.

Bohužel ale ani starostové nejsou ušetřeni boje s byrokratickým šimlem, a spoustu pracovního času musíme trávit vyjednáváním s úřady na kraji nebo v Praze a především papírováním. Administrativní zatížení stále roste a zejména v malých obcích, kde na spoustu věcí je často starosta sám, to je složité a velmi náročné. A především - odpovědnost je obrovská. Myslím, že by tedy naší práci pomohlo, aby některé věci šly jednodušeji a my se mohli naplno věnovat opravám silnic nebo tomu, kde vysadíme nové stromy či postavíme zastávku MHD. Tedy starostování v pravém slova smyslu.