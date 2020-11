Náchod se zbavil své skvrny, vzniká Nová Tepna

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Každé město nebo obec má svoji „černou skvrnu“, tedy místo, které je problematické, nehezké a často není v silách obce s ním něco provést. Takovou náchodskou skvrnou byl po dlouhá léta areál bývalé textilky Tepna. To se však změnilo.

V červnu 2018 se nám po dlouhých a složitých vyjednáváních podařilo odkoupit od soukromého majitele pozemky bývalé Tepny, které se nacházejí nedaleko centra města. Roky zanedbávaný areál s ruinami bývalé fabriky hyzdil krásné výhledy na náchodský zámek, haldy sutin lákaly zloděje kovů. Hned poté, co se pozemky dostaly do majetku města, pustili jsme se do práce. Areál jsme vyklidili a vyčistili a začali připravovat urbanistickou soutěž, která určí budoucnost této jedinečné plochy.

O tom, jak areál využít, jsme aktivně diskutovali i s občany, a právě i na základě jejich podnětů vznikly podklady pro zpracovatele mezinárodní urbanistické soutěže. V dotazníku vyjádřilo svůj názor na podobu nové čtvrti téměř 700 obyvatel města. Vypsání soutěže tak od loňského podzimu předcházela jednání s odborníky, veřejností, dotčenými orgány a potenciálními investory. Pozemek je totiž jedinečný nejen svou velikostí, ale také strategickou polohou v centru města.

Výsledkem soutěže se stane územní studie, která bude tvořit základ pro vznik nové náchodské městské čtvrti s názvem Nová Tepna. Úkolem nebylo přinést v návrhu jen zajímavé a kvalitní architektonické nápady, ale oživit i ekonomické a sociální funkce města. Architekti měli navrhnout podobu čtvrti se zahrnutím veřejných a soukromých služeb, bydlení, výrobou, výzkumem či obchody.

Nyní jsme opět o krok blíže, aby se naše plány na novou čtvrť staly realitou, když do soutěže přišlo celkem 26 návrhů od architektů z Česka i zahraničí. Do druhého kola porota vybrala pět ateliérů. Dopracované návrhy mají odevzdat v průběhu ledna příštího roku a očekáváme, že výsledky soutěže vyhlásíme v únoru. A já už se nemůžu dočkat toho, až náš sen o odstranění černé skvrny Náchoda dostane opět reálnější obrysy.