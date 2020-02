Chceme, aby se to v Náchodě krásně zelenalo

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Do kvality životního prostředí a ovzduší v Náchodě každoročně směřují významné investice. Letošní rok nebude výjimkou. Využíváme nejen vlastní finanční prostředky, ale čerpáme i dotační programy a pracujeme na tom, aby se na těch největších stavbách a investicích, které mají často přesah do celého regionu, podílel také stát.

Naší snahou je, aby se to ve městě krásně zelenalo, v létě zářilo barvami vysazených květin a měli jsme dostatek ploch, které budou lákat k odpočinku. Mám radost, že k současným parkům by tak měl přibýt revitalizovaný zámecký kopec, který trpěl dlouholetou absencí údržby a péče. Stát bude investovat do jeho obnovy prostřednictvím ministerstva kultury 160 milionů korun od a práce by měly být zahájeny v horizontu několika týdnů. Kopec čeká nejen obnovení původních cest, vznik nových, odvodnění, rekonstrukce teras a vysazení zeleně, ale především celková geotechnická stabilizace svahů. V horizontu tří let by tak měla být obnovena jedinečná atmosféra krajiny přímo v srdci Náchoda, která zatraktivní místo nejen pro naše občany, ale také turisty.

Co se týče kvality ovzduší, v Náchodě nás dlouhodobě trápí nadměrná tranzitní doprava a chybějící obchvat města. I v této oblasti se ale věci hýbají a jsem tomu velmi rád. Stát by měl mít pro letošní rok připraveno 150 milionů korun na výkup pozemků a byl jsem ujištěn, že ambicí státu je realizovat letos výkup dvou třetin z celé této potřebné půdy. To nás opět posune o velký krok blíže stavbě obchvatu a odvedení dopravy z centra města, na které tak dlouho čekáme.

Jedním z dalších velkých znečišťovatelů v kraji, kromě dopravy, byla také Teplárna Náchod. I to se letošním rokem zásadně mění. Teplárna investovala do modernizace a z uhlí přešla na zemní plyn. Město se se soukromým majitelem teplárny v loňském roce spojilo a vytvořilo společnou firmu, čímž se velice zefektivnila spolupráce a také zjednodušila byrokracie v ohledu pronájmu výměníků a pozemků. Díky výměně uhelného kotle za plynový výrazně ubudou nejen tuny prachových částic vypouštěných do ovzduší, ale mělo by přijít i snížení ceny tepla pro obyvatele Náchoda.

Čistý vzduch je pro nás vítanou devízou v návratu k lázeňství, které má v Náchodě dlouhou historii. Určitě proto v tomto směru nebudeme usínat na vavřínech a na zkvalitňování životního prostředí dál intenzivně pracujeme.