Příští rok bude také náročný, ale jsem životní optimista

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Zatímco k vánočním svátkům se váže mnoho tradic, které si nenechá ujít většina českých rodin a domácností, u silvestrovských oslav je situace jiná. Dokonce bych řekl, že se dělíme na několik často nesmiřitelných táborů - od milovníků hromadných oslav na chatách a chalupách, přes návštěvníky center měst, romantiky ve vybraných restauracích, až po ty, kteří by veškeré oslavy nejraději přeskočili. A k této skupině se řadím i já.

Prostě nejsem velkým příznivcem organizované zábavy, hlasité hudby, střílejících rachejtlí a mohutných ohňostrojů. A to nejen kvůli tomu, že jsem páníčkem čtyřnohého Jeffa, zasloužilého důchodce, pro něhož jsou dělbuchy traumatizujícím zážitkem. Proto právě v tento den dostává pravidelnou výjimku, aby si mohl zalézt do postele pod peřinu, čehož samozřejmě velice rád využívá.

Pod peřinou by ale nejraději Silvestr trávil i zbytek naší rodiny. Tradičně býváme společně doma a úderem desáté pravidelně kontrolujeme hodinky, zda už konečně není půlnoc, abychom mohli bouchnout šampaňské, připít si a jít si lehnout. Část z nás už na přípitek bývá nachystaná rovnou v pyžamu, abychom to příliš neprotahovali. Tolik asi k našemu „silvestrovskému veselí“.

I když toho moc nenaslavím, samozřejmě ale i na mě druhý den ráno dolehne chvilka bilancování a jsem plný očekávání, co nový rok přinese. Tak tomu bylo i první den letošního roku. Vstupoval jsem do něj s dobrým pocitem, že jsem překonal zdravotní komplikace a s nadějí, že všechno špatné je za mnou. Těšil jsem se, že dvojitá dvacítka odstartuje novou éru plnou nových výzev. To se stalo, ale bohužel zcela naopak, než jsem si přál. Rok 2020 nám připravil něco, co nečekal ani ten největší pesimista.

Bohužel, vážné důsledky koronavirové pandemie pociťujeme všichni, i ti, kteří měli a mají to štěstí a nákaza se jim a jejich rodině vyhnula. Ekonomické dopady se promítají do všech oblastí našich životů a mnozí musí čelit vážným finančním problémům a bohužel tragické příběhy už přestávají být výjimkou. Proto musíme pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují a jsou situací nejvíce postiženi.

Skutečně jsem nečekal, že letošní rok bude tak těžký a stejně tomu bude i v roce dvacátém prvním. Ale jsem životní optimista a vím, že vše se v dobré obrátí. Já budu pro to dělat maximum. A doufám, že pospolitost a vzájemná ohleduplnost nás bude provázet i nadále.

Dovolte mi na závěr popřát do nového roku to, co potřebujeme všichni nejvíce: pevné zdraví a hodně síly a naděje. Držte se a doufám, že až budu na tomto místě hodnotit rok 2021, bude to veselejší čtení.