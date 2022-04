Vybojovali jsme obchvat

Pojďme to vzít jedno po druhém: Na obchvatu Náchoda jsem začal pracovat hned po svém nástupu do funkce náchodského starosty v roce 2010. Vybudovat obchvat bylo jasným úkolem, vždyť městem projede denně přes 30 tisíc aut, včetně tisícovek kamionů. I přes ohromné byrokratické a legislativní překážky se nám vše podařilo prosadit. Obchvat byl zařazen do dopravních priorit státu a díky tomu už vyřizujeme stavební povolení, vykupujeme poslední pozemky, už zhruba 80% je vykoupena a připravena. Letos tedy dotáhneme poslední povolení a v roce 2023 se začne stavět. Ideálně v roce 2025, realisticky nejpozději v roce 2026 bude hotovo! Náchod bude bez kamionů a obtěžující tranzitní dopravy. Věřte, že bitvu o obchvat považuji za jednu z klíčových za mého působení v roli starosty a také za základní splněný závazek, který jsem Náchoďákům dal, když jsem začínal.

S tím souvisí i druhý sen: nová městská čtvrť v areálu bývalé Tepny. Toto území dlouho hyzdilo centrum města, proto jsme museli konat. Areál a pozemky jsme vykoupili, vyčistili a vypsali mezinárodní architektonickou soutěž. Výsledky jsme nadšeni: vítězný návrh z dílny jedné z nejprestižnějších polských kanceláří přináší do města nové byty, veřejné prostory a služby pro obyvatele. Tak velká výstavba téměř v historickém centru je unikátní úkol a já se na výsledek moc těším.

Stejně tak nás čeká kus práce v náchodském lázeňství. To dostalo zabrat v 90. letech, a důsledky nepovedených privatizací viděli všichni. Proto jsme jako město lázně zpět vykoupili a vrháme se do jejich obnovy. Náchod má unikátní minerální pramen známé kyselky IDA, který ještě v tomto roce zpřístupníme veřejnosti a vrátíme náchodskému lázeňství jeho původní slávu.

Stručně a jasně řečeno: za deset let bude mít Náchod vyřešenou dopravu, bydlení, cestovní ruch a lázeňství. Nepřišlo to však samo od sebe, na všem uvedeném se pracovalo mnoho let a ještě mnoho práce nás čeká. Nepochybuji o tom, že se objeví další problémy a úkoly, které budeme muset řešit, ale jsem si jist, že je také zvládneme.