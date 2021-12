Nacítit do srdce

Protože znalosti koreanistiky nepatří mezi mé hlavní devizy, ocituji alespoň Wikipedii: „Podle severokorejských pramenů se narodil 16. února 1942 na hoře Pektusan, která je jako nejvyšší hora v pohraniční Mandžuska a Korejského poloostrova odpradávna opředena řadou legend a bájí. Oficiální životopis uvádí, že jeho narození bylo ohlášeno zpěvem vlaštovek, nad horou se vytvořila dvojitá duha a na obloze se zjevila hvězda na znamení narození budoucího vůdce. Sovětské zdroje naopak uvádějí, že se narodil 16. února 1941 v ruském vojenském táboře blízko sibiřské vesničky Vjatskoje poblíž Chabarovsku, kde jeho otec velel 1. praporu 88. brigády Sovětské armády.“

V novinách se o tom samozřejmě nedočtete, protože připomenout úmrtí totalitního vůdce by mohl někdo bráti jako podvratnou herezi ve chvíli, kdy si připomínáme odchod Václava Havla. A já zase nemám správné buňky, abych si takové věci pamatoval. Můžu jen poděkovat encyklopedickým znalostem kolegy Zbyňka Petráčka, který umí složit nesložitelné a jemuž, coby signatáři Charty 77, nikdo neúctu k VH předhazovat nebude.

A mimochodem, do rodné chatrče velkého vůdce se pořádají zájezdy. Je to tak, přátelé – zatímco já jsem navštívil Betlém, kdosi mi velmi blízký mohl obdivovat rodiště muže, jenž po smrti Kim Ir-sena ovládal Severní Koreu…

To jsou paradoxy, pane Vaněk.

Hrdinské a nadzemské atributy, včetně monumentálních přírodních znamení, totiž nepředpovídají jen příchod Božího syna, ale i takových tvorů jako Kim Čong-il. A připisování nadpozemské moci se nevyhne ani mnohem reálnějším politikům – Tomáš Masaryk či právě Václav Havel by mohli vyprávět nekonečné hodiny.

Václav Havel.

Přečtěte si, co napsala o fotografii slzícího VH, vyvěšené na Malé Straně, jedna velmi korektní a profesionální redaktorka: „Cestou kolem Senátu až do Poslanecké sněmovny mě doprovázel tento pán. Jde z něj taková pěkná energie, klid a dobrota. Tak jsem si ji trochu nacítila do svého srdce.“ Je to tak, přátelé. V zemi, v níž nedůvěru k církvím saje většina nemluvňat spolu s mateřským mlékem, můžete naštěstí z fotografie slzícího politika nacítít dobrotu do svého srdce.

Dovoluji si podotknouti: jestli byl v české politice muž, jenž uměl o sobě pochybovat a dělat si sám ze sebe legraci, pak to byl právě VH. Když vzpomínáme na jeho mimořádnou osobnost, tak krom „dvojité duhy a hvězdy na obloze“ nezapomínejme i na to, jakou by měl z přílišného dojímání a zbožňování srandu.