Snížení daně cenám pohonných hmot nepomohlo. Zvýšení neuškodí

Názor

Vláda schválila zvýšení spotřební daně z nafty o korunu a padesát haléřů na litr. Sazba daně se tak vrací na úroveň, na jaké byla před loňským létem. Na ceně motorové nafty se to projeví málo, pokud vůbec. Běžný automobilista to příliš nepocítí. Stejně jako příliš nepocítil loňské snížení daně. Proč to tedy vláda dělá?